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Белоруска заняла четвертое место в финале Кубка мира по современному пятиборью
Белоруска Анастасия Прокопенко заняла четвертое место в финале Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в Вильнюсе (Литва), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменка из Слуцка уверенно провела заключительный вид соревнований — бег и стрельбу. Однако в общем зачете (1363) белоруске не хватило всего двух баллов, чтобы опередить занявшую третье место россиянку Гульназ Губайдуллину (1365 очков).
Победу в финале Кубка мира в столице Литвы одержала Тамара Алексежев из Венгрии — 1384. Серебряную награду завоевала чемпионка Олимпийских игр 2012 года Лаура Асадаускайте — 1369 баллов.
Еще две белоруски вошли в топ-20 соревнований. Ольга Силкина заняла 15-е место — 1309 баллов, Татьяна Халдоба расположилась на 17-й строке итогового протокола — 1296 очков.
В турнире среди мужчин победил француз Валентин Прад — 1475 баллов. Лучшим из белорусов стал Илья Полозков (9-е место) — 1444 очка.
В смешанной эстафете белорусский дуэт Ольги Силкиной и Кирилла Касьяника занял 13-е место (1369 очков).
Одним из наиболее значимых международных турниров в текущем году для представителей белорусской команды станет чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске, который пройдет с 17 по 24 июля.
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Белоруска Анастасия Прокопенко заняла четвертое место в финале Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в Вильнюсе (Литва).
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