Белоруска заняла четвертое место в финале Кубка мира по современному пятиборью

Белоруска Анастасия Прокопенко заняла четвертое место в финале Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в Вильнюсе (Литва), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: UIPM

Спортсменка из Слуцка уверенно провела заключительный вид соревнований — бег и стрельбу. Однако в общем зачете (1363) белоруске не хватило всего двух баллов, чтобы опередить занявшую третье место россиянку Гульназ Губайдуллину (1365 очков).

Победу в финале Кубка мира в столице Литвы одержала Тамара Алексежев из Венгрии — 1384. Серебряную награду завоевала чемпионка Олимпийских игр 2012 года Лаура Асадаускайте — 1369 баллов.

Еще две белоруски вошли в топ-20 соревнований. Ольга Силкина заняла 15-е место — 1309 баллов, Татьяна Халдоба расположилась на 17-й строке итогового протокола — 1296 очков.

В турнире среди мужчин победил француз Валентин Прад — 1475 баллов. Лучшим из белорусов стал Илья Полозков (9-е место) — 1444 очка.

В смешанной эстафете белорусский дуэт Ольги Силкиной и Кирилла Касьяника занял 13-е место (1369 очков).

Одним из наиболее значимых международных турниров в текущем году для представителей белорусской команды станет чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске, который пройдет с 17 по 24 июля.