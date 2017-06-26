Белорусские баскетболистки сыграют на двух турнирах в Китае

Баскетболистки сборной Беларуси отправляются в Китай и в начале июля выступят на двух международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них с 1 по 3 июля команда Натальи Трофимовой сыграет в городе Шилин-Хото с национальными сборными Китая, Канады и Литвы. Затем белоруски встретятся с теми же соперниками 6−8 июля в Люпаньшуе.

В выездной состав белорусской дружины включены 11 баскетболисток: Евгения Степанова («Цмокi-Мiнск»), Алена Голубева («Олимпия», Гродно), Марина Кресс, Татьяна Цирулева (обе — «Горизонт», Минск), Дарья Липинская («Рапла», Эстония), Екатерина Урбанович («Шяуляй», Литва), Марина Иващенко («Энерга-Торунь», Польша), Мария Филончик («Вологда-Чеваката», Россия), Екатерина Снытина («Хатай», Турция), Ольга Зюзькова («Сиренос», Литва), Анна Каленто.

Ассистентом Натальи Трофимовой на турнирах в Китае будет Ольга Орлова из «Горизонта».