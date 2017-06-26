ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские баскетболистки сыграют на двух турнирах в Китае

27.06.2017 20:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Баскетболистки сборной Беларуси отправляются в Китай и в начале июля выступят на двух международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них с 1 по 3 июля команда Натальи Трофимовой сыграет в городе Шилин-Хото с национальными сборными Китая, Канады и Литвы. Затем белоруски встретятся с теми же соперниками 6−8 июля в Люпаньшуе.

В выездной состав белорусской дружины включены 11 баскетболисток: Евгения Степанова («Цмокi-Мiнск»), Алена Голубева («Олимпия», Гродно), Марина Кресс, Татьяна Цирулева (обе — «Горизонт», Минск), Дарья Липинская («Рапла», Эстония), Екатерина Урбанович («Шяуляй», Литва), Марина Иващенко («Энерга-Торунь», Польша), Мария Филончик («Вологда-Чеваката», Россия), Екатерина Снытина («Хатай», Турция), Ольга Зюзькова («Сиренос», Литва), Анна Каленто.

Ассистентом Натальи Трофимовой на турнирах в Китае будет Ольга Орлова из «Горизонта».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболистки сборной Беларуси отправляются в Китай и в начале июля выступят на двух международных турнирах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские шахматисты заняли 7-е место на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика