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На МКАД пьяный водитель опрокинул на крышу Peugeot

27.06.2017 20:37 — Разное | Tut.by  
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На МКАД опрокинулся автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 27 июня, около 19.00. По предварительной информации, 34-летний водитель Peugeot 406 ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Зацени в направлении проспекта Победителей. На 41-м километре при перестроении из второй волосы в первую он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вошел в неуправляемый занос, совершил наезд на бордюр и разделительное ограждение, после чего опрокинулся на проезжей части.

Водитель в ДТП не пострадал. Прибывшие на место аварии инспекторы заподозрили, что мужчина пьян. Его отвезли на медицинское освидетельствование, которое подтвердило подозрения сотрудников ГАИ.


Фото: ГАИ Центрального района

На нарушителя составили административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления и заплатит крупный штраф.

 
 
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Авария произошла 27 июня, около 19.00, а районе

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