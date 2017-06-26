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На МКАД пьяный водитель опрокинул на крышу Peugeot
На МКАД опрокинулся автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.
Авария произошла 27 июня, около 19.00. По предварительной информации, 34-летний водитель Peugeot 406 ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Зацени в направлении проспекта Победителей. На 41-м километре при перестроении из второй волосы в первую он не справился с управлением, в результате чего автомобиль вошел в неуправляемый занос, совершил наезд на бордюр и разделительное ограждение, после чего опрокинулся на проезжей части.
Водитель в ДТП не пострадал. Прибывшие на место аварии инспекторы заподозрили, что мужчина пьян. Его отвезли на медицинское освидетельствование, которое подтвердило подозрения сотрудников ГАИ.
На нарушителя составили административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления и заплатит крупный штраф.
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Авария произошла 27 июня, около 19.00, а районе
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