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Крэйг Вудкрофт: Был в шоке, когда Шуневич сказал, что в "Динамо" не должно быть легионеров

27.06.2017 21:00 — Разное | Tut.by  
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Перебравшийся в Швейцарию бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Николаевым признался, что удивился, когда узнал, что председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич заявил, что в «Динамо» не должно быть легионеров.


Крэйг Вудкрофт. Фото: hcdinamo.by

— Игорь Шуневич еще в мае сказал, что в «Динамо» вообще не должно быть легионеров. Как восприняли его слова?

— Откровенно, был просто в шоке.

— В итоге решили, что иностранных игроков вроде как будет четыре. Достаточно для того, чтобы команда была конкурентоспособной в КХЛ?

— Не уверен, что это лучшее решение. У меня несколько другие взгляды. Легионеры нужны. В Беларуси много молодых талантов, однако для развития им необходимо правильное окружение — как можно больше товарищей, которые могут служить примером. Иностранцы с хорошим характером и успешными карьерами, которые знают, как правильно тренироваться, питаться, относиться к игре — в общем, как правильно жить. Молодежь учится у них победному менталитету. Во всем мире именно так успех передается от одного поколения другому.

— Логику динамовского руководства понимаете?

— Честно? Я уважаю их решение, но логики в нем не улавливаю. Если оценить, чего мы достигли, как выступали, как хоккеисты росли индивидуально и коллективно, можно прийти к выводу, что многие из них сделали за минувший сезон огромный шаг вперед. И это результат уверенности в своих силах, которую парни приобрели, а также ежедневной работы на льду и за его пределами с пониманием того, как нужно тренироваться, что правильно, а что нет… Это требовало времени и энергии. А теперь — ушло. Такое понять сложно. Возможно, я не обладаю всей информацией…

— Коснусь темы Ника Бэйлена. Многие утверждали, что на чемпионате мира его не было из-за конфликта, случившегося у вас с ним в «Динамо».

— Во-первых, у нас с Ником не было никакого конфликта. Во-вторых, в сборной я не принимал решений по составу. Понятия не имею, откуда берутся такие слухи.

 
 
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Перебравшийся в Швейцарию бывший главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт признался, что удивился, когда узнал, что председатель наблюдательного совета...

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