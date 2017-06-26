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Портал электронных счетов-фактур сделают более комфортным для крупного бизнеса

27.06.2017 21:29 — Разное | Ежедневник  
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Портал электронных счетов-фактур сделают более комфортным для крупного бизнеса

Планируется развитие взаимодействия портала с учетными системами плательщиков, в частности возможность аннулирования ЭСЧФ, управления вычетами, а также создания дополнительной отчетности.

Об этом  сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА главный специалист управления сопровождения автоматизированных информационных систем Главного управления информационных технологий Министерства по налогам и сборам Беларуси Людмила Лагутенко.

"Для крупного бизнеса, который работает с огромным количеством счетов, важно развитие взаимодействия портала с учетными системами плательщиков, например, возможность аннулирования ЭСЧФ и управления вычетами, а также создания дополнительной отчетности, - отметила она. - Мы взяли на себя обязанность предоставить бизнесу такую возможность. Для этого уже в текущем году будет разработан дополнительный функционал".

Планируется также ряд доработок для оптимизации работы на портале электронных счетов-фактур плательщиков, имеющих филиалы. Не оставят без внимания и вопросы, возникающие у представителей малого бизнеса.

"У малого бизнеса период адаптации прошел, практически все работают с ЭСЧФ на портале. Сейчас основная проблема - поиск причин в расхождении данных по результатам камерального контроля. С учетом этого в текущем году функционал системы будет доработан", - подчеркнула Людмила Лагутенко.

Промышленная эксплуатация программно-технического комплекса АИС "Учет счетов-фактур" начата с 1 июля 2016 года. На 20 июня текущего года в системе зарегистрировано 136 868 пользователей (у отдельных плательщиков может быть несколько пользователей), которыми подано 105 млн 350 тыс. электронных счетов-фактур.

 
 
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