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Умер арбитр КХЛ, в бытность игроком выступавший за минские "Динамо" и "Юность"
27 июня на 40-м году жизни скончался арбитр КХЛ Михаил Бутурлин, сообщает официальный
Белорусским болельщикам он памятен также по выступлениям за минские команды «Динамо» (2003/04, 2005/06) и «Юность», где в 2007 году завершил игровую карьеру, став обладателем Континентального кубка и выиграв бронзу чемпионата Беларуси.
В августе 2005 года в составе минского "Динамо" выиграл Кубок Беларуси.
В регулярных чемпионатах Беларуси он провел 85 матчей и заработал 43 (24+19) бомбардирских балла, в плей-офф — 6 (1+5) очков в 12 поединках. В Кубке Беларуси — 9 (2+7) баллов в 10 играх.
Михаил Бутурлин в амплуа нападающего также играл в России за ЦСКА, «Кристалл» (Электросталь), «Кристалл» (Саратов), «Витязь» (Московская область), «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск).
Михаил Бутурлин — продолжатель хоккейной династии. Его отец, Михаил Бутурлин-старший, — судья всероссийской и международной категории, брат Александр выступал в нескольких клубах КХЛ.
После окончания игровой карьеры Михаил Бутурлин-младший стал арбитром, матчи КХЛ обслуживал с сезона 2010/2011 годов. За это время он вошел в число лучших судей лиги, обслуживал в том числе и финалы Кубка Гагарина. КХЛ рекомендовала его Международной федерации хоккея для обслуживания ближайшего молодежного чемпионата мира.
В эти дни Бутурлин вместе с другими судьями КХЛ начал подготовку к новому сезону. Как рассказал агентству «
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Белорусским болельщикам он памятен также по выступлениям за минские команды "Динамо" (2003/04, 2005/06) и "Юность", где в 2007 году завершил игровую карьеру, став обладателем...
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