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Встреча Лукашенко и Путина пройдет в Кремле 30 июня
Встреча двух президентов состоится в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.
В заседании будут участвовать руководители Беларуси и России, передает
Как сообщается, мероприятие посвящено итогам торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.
В числе тем и вопросов значатся перспективы совместного сотрудничества в машиностроении и АПК, а также вопросы обеспечения деятельности органов Союзного государства.
Сообщается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой будут обсуждены двусторонние отношения и актуальные международные проблемы.
Перед заседанием руководители обоих государств примут участие в работе IV форума регионов России и Беларуси.
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Встреча двух президентов состоится в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.
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