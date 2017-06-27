Встреча Лукашенко и Путина пройдет в Кремле 30 июня

Встреча двух президентов состоится в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.

В заседании будут участвовать руководители Беларуси и России, передает пресс-служба Кремля .

Как сообщается, мероприятие посвящено итогам торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.

В числе тем и вопросов значатся перспективы совместного сотрудничества в машиностроении и АПК, а также вопросы обеспечения деятельности органов Союзного государства.

Сообщается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой будут обсуждены двусторонние отношения и актуальные международные проблемы.

Перед заседанием руководители обоих государств примут участие в работе IV форума регионов России и Беларуси.