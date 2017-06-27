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Встреча Лукашенко и Путина пройдет в Кремле 30 июня

27.06.2017 18:44 — Разное | БДГ  
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Встреча двух президентов состоится в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.

В заседании будут участвовать руководители Беларуси и России, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, мероприятие посвящено итогам торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.

В числе тем и вопросов значатся перспективы совместного сотрудничества в машиностроении и АПК, а также вопросы обеспечения деятельности органов Союзного государства.

Сообщается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой будут обсуждены двусторонние отношения и актуальные международные проблемы.

Перед заседанием руководители обоих государств примут участие в работе IV форума регионов России и Беларуси. 

 
 
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Встреча двух президентов состоится в день заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня.

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