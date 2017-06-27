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Лукашенко предложил построить белорусские станции метро во Вьетнаме

27.06.2017 21:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Александр Лукашенко в своем выступлении отметил, что дружественные отношения белорусского и вьетнамского народов, зародившиеся еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались и в результате всестороннего и поступательного развития выходят на качественно новый уровень. Белорусы не забыли крылатого выражения той эпохи об отношениях с Вьетнамом: велико расстояние, но близки наши сердца. Оно и сегодня как нельзя лучше характеризует взаимодействие наших стран.

Беларусь с интересом наблюдает за социально-экономическими успехами Вьетнама и готова оказать максимальное содействие вьетнамским партнерам в работе на рынке республики. Разговор шел и о присутствии нашей страны на вьетнамском рынке. В этом направлении уже сделаны первые шаги, к примеру, до конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ-Азия.

"К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний. К слову, представительство компании "Минскметропроект" уже открыто и работает в вашей стране. Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро "Минская" в Ханое, "Белорусская" в Хошимине?" – сказал Лукашенко. 

По словам президента, реализация преимуществ зоны свободной торговли между Вьетнамом и Беларусью как страной-участницей Евразийского Экономического союза создает дополнительные возможности для динамичного наращивания сотрудничества. Президенты договорились о том, что в ближайшее время целью станет достижение товарооборота между нашими странами в 500 миллионов долларов. Отмечены были и успехи и перспективы взаимодействия в военно-технической сфере.

По итогам переговоров было подписано совместное заявление президентов, в котором отмечено, что Беларусь и Вьетнам идут по пути установления стратегического партнерства. Также был подписан рад соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

Фрагмент выступления Лукашенко на переговорах с президентом Вьетнама слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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