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Вспышка африканской чумы свиней впервые зафиксирована в Чехии

27.06.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Африканская чума свиней (АЧС) впервые обнаружена в Чехии, заявил во вторник портал Novinky со ссылкой на Госветуправление страны.

Вспышка африканской чумы свиней впервые зафиксирована в Чехии
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Предполагается, что распространителями вируса могли быть дикие кабаны. При этом специалисты отмечают, что болезнь похожа на классическую чуму, однако она протекает гораздо быстрее.

"Заразиться ей могут и домашние, и дикие животные", — говорится в сообщении ветеринаров.

Вакцина от АЧС пока еще не изобретена. Обычно в случаях выявления заражений изолируется очаг, внутри которого все заболевшее поголовье подлежит уничтожению. Также вокруг очага заражения должны создаваться "буферные" зоны безопасности. Для человека АЧС не представляет опасности.

В Беларуси первые вспышки АЧС были зафиксированы в апреле 2013 года, тогда в Барановичском районе было уничтожено около 20 тысяч хрюшек. В этом же году отдельные очаги были обнаружены еще в нескольких населенных пунктах Брестской и ряда других областей республики. Был введен карантин, который снят в феврале 2014 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Ветеринары предполагают, что вирус могли принести в страну дикие кабаны, количество заразившихся животных не сообщается.

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