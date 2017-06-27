В центре Витебске из-за репетиции парада ограничат движение. Схема объезда

В Витебске 29 июня пройдет репетиция парада ко Дню независимости. В связи с этим с 20.00 до 21.30 на участке улицы Ленина — между площадями Свободы и Победы — ограничат движение транспорта, сообщает сайт горисполкома.



Карта: uvd.vitebsk.gov.by

Объехать этот участок можно по маршрутам:

проспект Фрунзе — улица Смоленская — проспект Московский — улица Чкалова — проспект Строителей;

улица Замковая — улица Кирова — улица Буденного — улица Герцена — улица Максима Горького.

ГАИ просит водителей заранее планировать маршрут движения.