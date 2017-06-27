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В центре Витебске из-за репетиции парада ограничат движение. Схема объезда
В Витебске 29 июня пройдет репетиция парада ко Дню независимости. В связи с этим с 20.00 до 21.30 на участке улицы Ленина — между площадями Свободы и Победы — ограничат движение транспорта,
Объехать этот участок можно по маршрутам:
ГАИ просит водителей заранее планировать маршрут движения.
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Водителей просят заранее планировать маршрут движения.
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