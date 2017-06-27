на Индурском шоссе начали укладывать асфальт

Новую дорогу планируют открыть уже к сентябрю, а пока рабочие начали укладку асфальта на одном из участков новой магистрали. Дорога станет четырехполосной, в перспективе здесь появятся велодорожки и тротуары для пешеходов.





Работами занимаются сотрудники дорожно-строительного треста № 6 г. Гродно, в частности асфальтовое покрытие укладывают рабочие Лидского ДСУ-24. Движение по старой дороге около рынка Южный перекрывать не будут, потом автомобили поедут по обновленной полосе, а рабочие займутся реконструкцией ее второй части.





















В августе транспортный поток «перекинут» на новую полосу, а к началу осени дорога уже должна открыться полностью.