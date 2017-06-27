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на Индурском шоссе начали укладывать асфальт

28.06.2017 07:44 — Разное | Tut.by  
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Новую дорогу планируют открыть уже к сентябрю, а пока рабочие начали укладку асфальта на одном из участков новой магистрали. Дорога станет четырехполосной, в перспективе здесь появятся велодорожки и тротуары для пешеходов.


Работами занимаются сотрудники дорожно-строительного треста № 6 г. Гродно, в частности асфальтовое покрытие укладывают рабочие Лидского ДСУ-24. Движение по старой дороге около рынка Южный перекрывать не будут, потом автомобили поедут по обновленной полосе, а рабочие займутся реконструкцией ее второй части.






В августе транспортный поток «перекинут» на новую полосу, а к началу осени дорога уже должна открыться полностью.

 
Теги: Гродно
 
 
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