В преддверии отпусков и поездок на море делимся с вами мотивирующими историями похудения наших читателей.

Чтобы вы понимали подводные камни диет и физических нагрузок, каждую историю прокомментирует диетолог Марина Бондарович и даст ценные советы для тех, кто хочет привести себя в форму.

Если вы тоже можете похвастаться феноменальным похудением и готовы поделиться своим секретом красивого тела, пишите по адресу lina@tutby.com

Сегодня рассказываем историю похудения очаровательной мамы двоих детей Снежаны.

У меня нет яркой истории похудения, но всё же результат есть. С детства я всегда была в «теле». Хотела похудеть, но близкие говорили, что у меня «широкая кость». Я родила двоих сыновей и думала, что выгляжу нормально. Но однажды, увидев свою фотографию, я пришла в ужас от своего внешнего вида, и в этот день я поставила для себя цель: ХОЧУ БЫТЬ СТРОЙНОЙ. Взялась за дело и за полгода привела себя в порядок, а теперь это уже образ жизни. Все родственники и друзья говорили, что я занимаюсь ерундой, снова рассказывали про «широкую кость» и про наследственность. Я слушала и шла к своей цели. Если кому то пригодится мой опыт, то я буду рада.









Мой изначальные вес — 68 килограммов. Проблемная зона - это бёдра и ноги. Конечно, я начинала с питания и подключила физнагрузку. Тренировалась дома, занималась каждый день. Приобрела себе гриф с блинами, утяжелители для ног, гантели, а потом начала ходить в тренажёрный зал. Сейчас занимаюсь в зале ФОК «Серебрянка» и немного набираю мышечную массу.

Каждый день — упражнения на разные группы мышц. По питанию: убрала из рациона жирное, сладкое, мучное, фастфуд, газировки, майонезы. Уклон - на белковую пищу, а углеводы уменьшила. Калории я не считала, но разбила приемы пищи на 5−6 раз в день. В рационе упор делала на курицу, телятину, рыбу с овощами. Еще ела творог, кефир, фасоль, яйца и фрукты. Каши варила редко, потому что не люблю их.

За 5 месяцев я смогла похудеть на 20 килограммов, стала весить 47−48 килограммов.

Выглядела суховатой, но мне нравилось.









Комментарий диетолога-практика, шеф-повара, технолога общественного питания Марины Бондарович :

Здравствуйте, Снежана! Очень рада была с вами заочно познакомиться. И так же рада прочитать ваши мысли. Сразу хочу сказать, что мне они очень понравились. Конечно, не в диетах дело и не в многочисленных советах подружек и родственников, а только в желании улучшить качество жизни, приобрести внутреннюю свободу!

И верю, что это все или уже у вас есть, или вы активно к этому идете!

Очень надеюсь, что питаетесь разнообразно и полезно, но с удовольствием и без ненужных ограничений!

Желаю вам здоровья, позитива, улыбок и жизненной активности!