Паническая атака: жить будем, но лечиться надо

Сумасшедший ритм современной жизни, постоянные стрессы, нескончаемые экономические кризисы, огромное количество негативной информации, невозможность расслабиться… Поводов для тревоги и паники у жителей мегаполисов сегодня предостаточно. Но когда легкая тревога перерастает в серьезное расстройство? Как распознать паническую атаку? И что со всем этим делать? Об этом мы поговорили с врачом-психотерапевтом, заведующей отделением пограничных состояний городского клинического психиатрического диспансера Еленой Валерьевной КОЯН.





— Елена Валерьевна, когда тревога перестает быть вариантом нормы?

— Тревога и беспокойство — это переживания, которые часто встречаются в нашей жизни. Они развиваются как реакция на повседневные стрессы. Тревога сообщает нам о том, что для нас существует опасность — либо реальная, либо воображаемая.

Тревога может быть адекватной реакцией на жизненные обстоятельства: например, нормально тревожиться перед операцией, экзаменом или перед лицом угрозы для жизни. Патологической тревога становится тогда, когда ее становится слишком много, когда она проявляется по любому поводу, перед событиями, вероятность возникновения которых маловероятна.

— Как может проявляться тревожное расстройство?

— Тревога может проявляться на телесном уровне, психическом и когнитивном. К наиболее распространенным телесным проявлениям относятся учащенное сердцебиение, сухость во рту, напряжение мышц, ощущение «кома в горле», тошнота, боли в животе. Психическое проявление тревоги выражается в чувстве дереализации (потере ощущения реальности) и деперсонализации, страхе смерти, страхе сойти с ума или потерять контроль, страх заболеть тяжелым соматическим заболеванием (рак, ВИЧ и др.). Когнитивное проявление тревоги — это навязчивые отрицательные мысли.

Согласно международной классификации болезней, к разновидности тревожного расстройства относится паническое расстройство, основным симптомом которого являются повторные, неожиданно возникающие панические атаки.

— Как выглядит классический вариант панической атаки?

— Паническая атака — это необъяснимый, мучительный приступ тяжелой тревоги, который сопровождается страхом и выступает в сочетании с различными вегетативными (соматическими) симптомами.

Наиболее частые и постоянные вегетативные расстройства при панической атаке — это нарушения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Например, описывая приступ, пациенты рассказывают о внезапно начавшемся «сильном сердцебиении», ощущении «перебоев», «остановки», дискомфорта или боли в области сердца. Большинство панических атак сопровождаются подъемом артериального давления.

Наиболее выраженные нарушения в дыхательной системе — это затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха с одышкой и гипервентиляцией, «чувство удушья». Именно эти ощущения заставляют человека открывать окна, искать «свежий воздух». Приступ может начинаться и с ощущения удушья, и в этих случаях страх смерти возникает как следствие «затруднения» дыхания.

Реже при панической атаке наблюдаются желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, отрыжка, неприятные ощущения в области желудочно-кишечного тракта.

Также в момент атаки, как правило, наблюдается головокружение, потливость, тремор с чувством озноба, «волны» жара и холода, похолодание кистей и стоп, парестезии (один из видов расстройства чувствительности, характеризующийся чувством онемения, покалывания, «мурашек»).

Психические составляющие панических приступов включают в себя в первую очередь эмоционально окрашенные фобии: страх смерти, страх катастрофы с сердцем, инфаркта, инсульта, падения, утраты контроля или страх сумасшествия.

Симптомы панической атаки возникают неожиданно, приступ развивается быстро, достигая своего пика за десять минут. Обычно он длится двадцать-тридцать минут, реже — около часа. Частота приступа варьируется от ежедневных до одного в несколько месяцев.

— А по каким признакам можно определить, что это именно паническая атака, а не, например, сердечный приступ или что-то еще?

— Паническая атака имеет пик нарастания тревоги и потом ее спад. При физической нагрузке состояние не ухудшается, а наоборот, улучшается. При панической атаке сердечные препараты не помогают, состояние улучшается при применении успокоительных средств.

Но надо знать, что под «паническим расстройством» могут маскироваться заболевания щитовидной железы и другие эндокринные заболевания, а также эпилепсия и ряд других расстройств.

— Откуда у панической атаки «растут ноги»?

— Приступ паники обычно возникает на фоне психотравмирующих событий (смерть близкого человека, потеря работы, развод) либо физиологических изменений (например, гормональная перестройка, начало половой жизни). Эмоциональное переживание настолько интенсивное, что оно запечатлевается в головном мозге, а дальше мозг прячет его в закоулках бессознательного. Однако негатив не только продолжает существовать, но на него потихоньку наслаиваются различные неприятности. И однажды какое-либо событие вызывает совершенно необъяснимую панику.

Однако паническая атака может возникнуть и спонтанно, при отсутствии предшествующего эмоционального и физического напряжения, на фоне обычной повседневной деятельности.

— Как паническое расстройство влияет на качество жизни?

— В результате панического расстройства формируется избегающее поведение: человек избегает тех мест и ситуаций, в которых развился приступ. Для этого он меняет маршрут своего передвижения, пользуется другим видом транспорта, часто тем самым удлиняя время поездки. В некоторых случаях для того, чтобы куда-то поехать, привлекаются родственники, близкие друзья.

В более тяжелых случаях человек не выходит из дома, нарушается социальное функционирование, что утяжеляет течение расстройства. Человек пытается справиться с проблемой, формируя определенный стиль поведения, но этот стиль только закрепляет существующую симптоматику.

Кроме того, существует еще одно тревожное расстройство, которое может сочетаться с паническими атаками — это агорафобия, что проявляется ухудшением состояния при выходе из дома и при нахождении на открытых пространствах, при скоплении людей (супермаркеты, транспорт, особенно метро).

Еще один негативный момент, о котором говорят почти все пациенты, — это непонимание со стороны близких, высказывания в духе «возьми себя в руки», «займись чем-нибудь», «отвлекись», «не обращай внимания». Часто такие пациенты попадают в отделение кардиологии, где они видят людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и могут стать свидетелем гибели кого-либо из больных, что может усиливать тревогу и подкреплять убежденность в наличии у них тяжелого соматического заболевания.

— А связно ли тревожное расстройство с депрессивным?

— Длительно существующая тревога приводит к депрессивному состоянию.

— Как это лечить?

— Начинать нужно с того, чтобы разъяснить пациенту симптомы расстройства, их происхождение, проявление и возможности лечения. Очень важно обучить человека приемам совладания с приступом паники, особенно если он настиг в транспорте или в очереди в кассу магазина. Одним из таких приемов может быть медленное и глубокое дыхание, с акцентом на медленном выдохе. К психофизиологическим приемам купирования приступа относятся обучение релаксации, переход на диафрагмальное дыхание, «дыхание в мешок».

Надо понимать, что для достижения лучшего эффекта важно обратиться за помощью к врачу-психотерапевту, так как это расстройство склонно к хронизации и закреплению дезадаптивного поведения. Но при адекватном лечении полное излечение или значительное облегчение состояния возможно.

— Существуют ли какие-либо меры профилактики? Как не допустить развитие заболевания?

— Нет, каких-то особенных мер профилактики для предотвращения тревожного расстройства не существует. Но если вы подозреваете, что оно у вас уже развивается, то обратите внимание на свой образ жизни. Быть может, пришло время больше отдыхать или надо осознать, какие происходящие в вашей жизни изменения вызывают интенсивную тревогу. В любом случае вы не одиноки — большое количество людей страдает тревожным расстройством, нуждается в помощи и может ее получить. Нужно только сделать первый шаг — записаться на прием к врачу.