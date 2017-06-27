В прошлом году сын борисовчанина Владимира поступил в университет в Польше. Учебный год там начинается в октябре, поэтому в сентябре отец с сыном решили «немного зарядиться на год» и поехали в Одессу. В итоге неделя отдыха на море обошлась им в 140 долларов на двоих.



Владимир в Одессе. Фото из личного архива героя

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Мой бюджетный отдых ». Среди присланных историй о недорогом путешествии читатели выберут лучшую, а мы вручим автору приз — 300 рублей.

«Для ночлега арендовали матрас за два доллара»

— Узнав про наши планы, друзья из брестской группы «Дай Дарогу» предложили поехать с ними. Их уже очень много лет приглашают на байкерский фестиваль «Гоблин-Шоу», который проходит практически на берегу моря, — рассказывает Владимир о том, как началось путешествие.

Изначально Владимир с сыном Богданом планировали ехать на собственном микроавтобусе, однако друзья-музыканты убедили, что знают более дешевый вариант с пересадками всего за 16 долларов.

— Из Борисова до Бреста мы доехали на поезде за 5 долларов с человека. Затем сели на автобус до Ковеля (также 5 долларов с человека). В Ковеле два часа мы гуляли на местном базаре, зашли в секонд-хенд. Дальше сели на поезд до Одессы, билет на который стоил 6 долларов!

По приезде в Одессу Владимир с сыном вместе с группой сразу же поехали на фестиваль. Расположились в отеле, где «от балкона сразу же начинается пляж».

— Место в такой гостинице стоило, по-моему, около 7 долларов, но мы арендовали матрасы за 2 доллара и разместились в номере наших друзей. На фестивале мы отрывались два дня. Ребята из «Дай Дарогу» поехали дальше, а мы с сыном остались в Одессе еще на пять дней.

«Чтобы не тратиться на сувениры, насобирали ракушек»

— Мы с Богданом перебрались на другой конец города в недорогое жилье, которое нам порекомендовали. Стоимость — 3 доллара за койко-место. Позвонили хозяевам, они нас забрали с вокзала. Это было бесплатно. По дороге заехали в супермаркет, где закупились едой на всю неделю: фрукты, овощи, мясо, рыба, мороженое и т.д. Брали исключительно украинские продукты, уложились в 25 долларов.

Дача, где остановились отец с сыном, находилась буквально в 20−30 метрах от моря. Питались путешественники в основном дома.

— Город нам показывали одесские фанатки «Дай Дарогу». Мы облазили весь город, побывали во всех исторических местах, пробовали всякие вкусняшки, ходили в IMAX и 4DX (тип кинотеатров. — Прим. TUT.BY). Чтобы не тратиться на сувениры и магнитики, насобирали на море ракушек-рапанов. Обратно на вокзал нас завез хозяин, но это было уже платно — 3 доллара.

Обратно Владимир с Богданом добирались таким же путем — с пересадкой в Ковеле и Одессе. Дорога обошлась столько же — 16 долларов с человека.

— Когда приехали домой, посчитали, что потратили за семь дней отдыха на двоих всего 140 долларов, по-моему, неплохо!

У вас также есть история о недорогом путешествии? Тогда присылайте ее на адрес vlad. kovalevski@tutby.com с пометкой «Мой бюджетный отдых». Письма принимаем до 20 июля. Полные условия конкурса можно прочитать здесь .

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