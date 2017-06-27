Поэзия в интернете: как молодежь присоединяется к искусству живого слова /

Идея о создании видеопроекта, в котором молодые белорусские парни и девушки могли бы читать любимые стихи, будь то классика или современная литература, возникла у создателей еще 4 года назад.

"Идея возникла в студенческой среде, когда студенты собирались на квартирники. На филологическом факультете к нам приходили разные актеры, и мы читали стихи, видели, что людей собирается много. И вот это преобразовалось в такой проект, где молодые люди начали читать, к нам присоединились известные люди, спортсмены, писатели, актеры", — рассказал Денис Бурко.

Изначально участники проекта "Litara-А" читали стихи и прозу , но с течением времени проект модернизировался, был проведен конкурс для молодых писателей, и теперь это уже своеобразный зонтичный бренд.

"На платформе есть не только проект с видеостихами, в скором времени мы анонсируем школу. Я преподаю белорусский и польский язык, будет и ряд других предметов. Это действительно новый формат обучения, мы предлагаем людям не только образование, но, в первую очередь, развитие", — рассказал Бурко.

По словам собеседника, в новом учебном сезоне в "Школе А" появятся предметы, которые абитуриенты сдают на ЦТ, а также будут преподавать и иностранные языки — польский, английский, возможно, китайский.

"Изначально думали, чтобы это было гуманитарное учреждение, но к нам пришли интересные ребята программисты и предложили сделать отдельный курс программирования. Им интересно присоединиться, и чтобы это было по-белорусски. Сейчас ищем помещение, хотим, чтобы это выглядело как лофт", — отметил преподаватель.

Возрастной диапазон в школе не ограничен, но для самых маленьких деток предусмотрен специальный курс "Моя страна Беларусь". Юным слушателям курса будут рассказывать интересные моменты из белорусской истории, литературы и других сфер.

Собеседник Sputnik также рассказал о внимании молодежной аудитории к мультимедийному проекту, в котором присоединиться к чтению стихов может каждый желающий.

"Люди много пишут. Мы снимаем всех желающих, человек может нам написать, прислать стихотворение. Мы смотрим, чтобы его у нас еще не было, и ищем локации, где это лучше сделать. Для нас важно подобрать под стихи определенную локацию, чтобы как-то передавала атмосферу", — подчеркнул Денис Бурко.

Беседу с основателем мультимедийного культурного проекта "Litara-А", преподавателем белорусского и польского языка Денисом Бурко слушайте на радио Sputnik Беларусь.