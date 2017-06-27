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Эсминец нового поколения сошел со стапелей в Китае

28.06.2017 08:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. Китай спустил на воду новый эскадренный миноносец собственного производства, сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

Эсминец нового поколения сошел со стапелей в Китае
© REUTERS RUSSELL CHEYNE
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Торжественная церемония спуска боевого судна на воду состоялась на верфи Jiangnan Shipyard (Group), где и строился эсминец.

Корабль стал родоначальником нового поколения эсминцев, которые будут строить в Китае. Судно оснащено современным противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным комплексами. Водоизмещение судна — 10 тысяч тонн.

По словам экспертов, с выпуском таких эсминцев КНР планирует усилить оборонную безопасность страны со стороны моря.

 
Теги: Минск
 
 
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Корабль водоизмещением в десять тысяч тонн оснащен современными видами вооружений.

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