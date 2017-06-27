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"Белорусы любят запекать с сыром и мазать майонезиком". Готовим обед с экспертом
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Денис пришел на проект с серьезными намерениями. Его девушка — вегетарианка и ведет здоровый образ жизни, в отличие от своего молодого человека. Но скоро пара съезжается, и Денис был предупрежден: без «ПП» (правильное питание — прим. TUT.BY) его на порог не пустят.
Повар Андрей Жичко, по традиции, научит нашего героя питаться вкусно и правильно, а ведущий Павел Соболев, в свою очередь, поможет Денису не растеряться на публике. Начинаем готовить!
Как киноа превращается в «мини-короны» и почему минчанам нельзя много есть
Первым блюдом готовим салат. В этот раз меню получилось в основном «горячим», поэтому, кроме как нарезанием овощей, заняться нечем: ингредиенты для остальных блюд еще варятся.
Пока овощи режутся, варим киноа — крупу, которую Денис до нашей готовки никогда не видел, как он честно признался.
— Определить готовность киноа просто, — объясняет Наталья. — Когда крупу можно снимать с плиты, ее зернышки раскрываются в маленькие короны. Процесс занимает около 20 минут.
За это время мы режем перец, морковь и огурец и перемешиваем их. После готовности крупы — добавляем киноа и специи. Блюдо получилось весьма нестандартным, но рецепт оказался простым.
— Нам с вами повезло, что мы столичные жители. У нас чистый и удобный город Минск, но за это нам надо платить. Мы, горожане, не можем позволить себе жирные блинчики на ужин, ведь активности в жизни у нас крайне мало. Лучше заменять калорийные ужины таким легким салатом, — эксперт поясняет свой выбор меню.
Трансформация обычной овсянки и лекция о пюре
Перед тем, как заняться приготовлением основного продукта — рыбы, — мы делаем для нее гарниры. Это чуть дольше по времени. Первым у нас будет овощное пюре.
Чтобы сделать блюдо ярким, Наталья советует добавить туда специи и морковку «мини». Она будет украшением. Такое пюре может стать дополнением для любой рыбы, которую вы захотите съесть, — как речной, так и морской. Тем временем эксперт обращает внимание на терминологию.
— Обычно, когда мы говорим «пюре», мы сразу подразумеваем «пюре с котлетой». И пюре какое при этом? Конечно, картофельное, — уверена Наталья. — Но если вы хотите постройнеть или просто вести здоровый образ жизни, то я бы не рекомендовала увлекаться пюре из картошки.
По словам специалиста, мы сегодня по большей части ведем сидячий, офисный, стиль жизни. Наш герой Денис тоже: он бухгалтер, поэтому вынужден проводить минимум 8 часов на работе. И картофель — продукт, который не совсем сочетается с таким графиком.
— Надо раз и навсегда для себя уяснить: пюре — это не картошка, а вид приготовления. То есть мы берем какие-то продукты и превращаем их в новую текстуру. Для меня, например, открытием стало пюре из сельдерея и кабачка, — эксперт делится деталями из своей жизни.
Самое приятное в нашем овощном пюре — то, что разваренные ингредиенты быстро перемалываются в блендере и не оставляют шанса комкам появиться в пюре. Получается удобно.
Следующей готовим киноа, запеченную с перцем.
Крупу мы уже отварили, когда делали салат. В дальнейшем блюдо не потребует особых усилий: запекается перец, нарезанный крупными кусками, брынза режется кубиками. Затем все ингредиенты (вместе с киноа, конечно) перемешиваются. Можно подавать к столу. С овсянкой придется повозиться подольше.
Чтобы придать обычной крупе необычный оттенок вкуса, мы подготавливаем овощную «заправку» для каши. Лук, морковь и сельдерей обжариваем на оливковом масле до появления золотого оттенка. Затем добавляем в сковороду овсянку и тушим полчаса. Уже в тарелке к каше можно добавить соевый соус, тимьян и потереть пармезан на крупной терке.
На протяжении всего мастер-класса Наталья не забывает напоминать, что любую крупу перед употреблением нужно вымачивать. И желательно — не менее 6−8 часов, а в случае с натуральным овсом — все 24. Так зерновые культуры будут лучше усваиваться.
Чем вреден любимый майонезик и как сделать сочный рыбный стейк
— Мы покупали цельную рыбку, но Андрей сделал нам филе. В этом случае сибас есть еще приятнее, чем обычно: в нем и так практически нет костей, а в таком виде — тем более. Ведь некоторые люди боятся есть рыбу именно из-за мелких косточек, — рассказывает Наталья.
Пока специалист объясняет, что и зачем мы готовим, повар уже выкладывает готовое филе на дегустационные тарелки. Рыба в мультиварке приготовилась быстро, а в сочетании с соком лимона и травами успела наполниться аппетитным ароматом.
Стейк из лосося мы решаем пожарить, но без масла: рыба и так сама по себе жирная.
— Может, надо было лосось в лимонном соке замочить на ночь? — интересуется ведущий.
— Не стоит, ведь тогда кислота «высушила» бы рыбу и филе стало бы невкусным. Лучше всего сделать, как Андрей, то есть чуть-чуть сбрызнуть стейки лимоном, — отвечает Наталья. — Замечу, что мы вообще делаем рыбу без ничего: белорусы же любят все с сыром запекать, майонезиком мазать. Не надо так делать: это очень жирные продукты, особенно после запекания, и позволительны только по праздникам.
За желание избавиться от вредных продуктов в рационе Денис получает сертификаты на 500 BYN в магазины «Корона», а также сковороду Tefal. Молодой человек поделился, что скоро у него будет день рождения, поэтому ценные знания о том, как сделать вкусные и полезные блюда, и сертификаты ему очень пригодятся.
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