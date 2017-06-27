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"Моя кухня - 2": винный цвет для мужчины

28.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса «Моя кухня». Мы продолжаем публиковать пришедшие от читателей истории. После выхода всех полученных рассказов запустим голосование пользователей TUT.BY. Они и выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Максима из Минска:

— Во время выхода первого сезона проекта, постоянно что-то старался применить к своей кухне. Но реалии таковы, что порой фантазии ограничивает бюджет и просто представления об удобстве и практичности.

Все началось с получения ключей от квартиры. Она была построена с социальной отделкой. Это все же был верный вариант: дом реально давал усадку, было бы затратно сразу делать хороший ремонт, а потом его переделывать.


К ремонту кухни созревал около 1,5 лет. Жил по сути в спартанских условиях. На фотографиях «до» можно убедиться в этом.


За эти 1,5 года постепенно в Польше покупалась бытовая техника (за исключением холодильника). На ней получилось существенно сэкономить. Техника подобралась «разнофирмовая»: LG, Samsung, Whirpol, Ciarko, Gorenje, Bosh.

Ремонт растянулся на 1,5 месяца. Во время работ, естественно, столкнулся с неприятностями в виде кривых стен, трудностей монтажа… Кое-какие сложности были с кухней, — фасады сделали неверных размеров. Когда собрал, пришлось несколько недель жить без пары фасадов. Но потом вспоминал, что 1,5 года жил вообще без кухни, и это показалось даже смешным.


Ремонт, к слову, сделал полностью своими руками, за исключением потолка. Его доверил профессионалам. Потолок натяжной двухуровневый из алюминиевого профиля. Шесть диодных светильников делают свое дело: реально светло, да и расход электроэнергии маленький.

Под ламинат уложил теплый пол. Скептикам по поводу ламината на кухне скажу одно: ламинат бывает разный.


Обои — бельгийские и нидерландские.


Невероятное финансовое удовлетворение получил от покупки вытяжки в Польше, которая обошлась примерно на 560 BYN (300 у.е.) дешевле. Согласитесь, это стоило того, чтобы сделать визу и съездить в Белосток.


Без «китая» на моей кухне тоже не обошлось: светодиодная лента для подсветки кухни снизу и рабочей зоны, а также шторы-косички были заказаны именно там. Смотрится легко и воздушно, не перегружая окно.


Кухонный стол — верх практичности. Внутренняя часть сделана из керамической плитки. Не царапается!

Сейчас кухня действительно радует своим видом и своей функциональностью.


Точную калькуляцию уже и не вспомню, но порядок цен примерно укажу. Замечу: есть вещи, которыми хоть и пользуешься, но не всеми функциями. Например, микроволновка. Задумайтесь, кто ее использует на 100%? По сути она нужна только для разогрева или для разморозки. И обидно переплачивать за то, что нам не нужно. Но производитель так не считает…

  • Ламинат 12 мм Tarkett, с плинтусами — 280 BYN (150 у.е.)
  • Теплый пол с подложкой и регулятором — 336 BYN (180 у.е.)
  • Стол и стулья — 373 BYN (200 у.е.)
  • Шторы и рольшторы — 187 BYN (100 у.е.)
  • Обои и клей — 243 BYN (130 у.е.)
  • Натяжной потолок плюс светильники, с работой — 373 BYN (200 у.е.)
  • Кухня (смеситель, мойка, скинали, фильтр для воды и др. кухонное оборудование) — 2988 BYN (1600 у.е.)
  • Холодильник — 1774 BYN (950 у.е.)
  • Вытяжка — 747 BYN (400 у.е.)
  • Кофемашина — 840 BYN (450 у.е.)
  • Микроволновка — 280 BYN (150 у.е.)
  • Духовой шкаф — 654 BYN (350 у.е.)
  • Посудомоечная машина — 747 BYN (400 у.е.)
  • Варочная панель — 411 BYN (220 у.е.)
  • Электропроводка, розетки и сопутствующие материалы — 187 BYN (100 у.е.)
  • Другие материалы, кое-что для ремонта и на мелкие расходы — 93 BYN (50 у.е.)

А вот работа бесценна, так как ремонт делал сам!

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»:— Это одна из тех кухонь, в которой, как говорят, придраться не к чему. Все очень компактно, просто и со вкусом. Выбрана хорошая цветовая гамма. Контрастные цвета дополняют друг друга, но не уменьшают пространство. Белый вообще универсальный цвет, которые отлично сочетается с любыми оттенками.

В интерьере советуют сочетать не более трех разных цветов. Здесь это правило соблюдено. Благодаря встроенной технике, нет ощущения, что она загромоздила все свободное пространство рабочих поверхностей.

Единственное, что можно посоветовать изменить в этом интерьере — сделать все фасады из одного материала. Глянцевые и матовые поверхности сочетаются не лучшим образом. Если уж выбирать глянец, то оставаться верным ему до конца. Как, например, в этой кухне нашего производства. С другими мебельными решениями можно ознакомиться в нашем выставочном зале, который находится в ТЦ «Замок Home», павильон 413.

Компания ПозитивМебель создает качественную мебель по приятным ценам. Возможны нестандартные решения и индивидуальные размеры. Вся продукция изготавливается по передовым технологиям на новейшей итальянской линии. Исключительно качественные и экологичные материалы. С нами уютно!

Республиканская компания-производитель «Окнаград» — окна ПВХ в Минске и Беларуси. Замена старых окон современными энергосберегающими ПВХ-системами. Профессиональное остекление квартир и коттеджей. Тепло, эстетика, комфорт в одном эффективном решении!
 
Теги: Минск
 
 
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