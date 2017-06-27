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"Моя кухня - 2": винный цвет для мужчины
На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса «
Рассказ Максима из Минска:
— Во время выхода первого сезона проекта, постоянно что-то старался применить к своей кухне. Но реалии таковы, что порой фантазии ограничивает бюджет и просто представления об удобстве и практичности.
Все началось с получения ключей от квартиры. Она была построена с социальной отделкой. Это все же был верный вариант: дом реально давал усадку, было бы затратно сразу делать хороший ремонт, а потом его переделывать.
К ремонту кухни созревал около 1,5 лет. Жил по сути в спартанских условиях. На фотографиях «до» можно убедиться в этом.
За эти 1,5 года постепенно в Польше покупалась бытовая техника (за исключением холодильника). На ней получилось существенно сэкономить. Техника подобралась «разнофирмовая»: LG, Samsung, Whirpol, Ciarko, Gorenje, Bosh.
Ремонт растянулся на 1,5 месяца. Во время работ, естественно, столкнулся с неприятностями в виде кривых стен, трудностей монтажа… Кое-какие сложности были с кухней, — фасады сделали неверных размеров. Когда собрал, пришлось несколько недель жить без пары фасадов. Но потом вспоминал, что 1,5 года жил вообще без кухни, и это показалось даже смешным.
Ремонт, к слову, сделал полностью своими руками, за исключением потолка. Его доверил профессионалам. Потолок натяжной двухуровневый из алюминиевого профиля. Шесть диодных светильников делают свое дело: реально светло, да и расход электроэнергии маленький.
Под ламинат уложил теплый пол. Скептикам по поводу ламината на кухне скажу одно: ламинат бывает разный.
Обои — бельгийские и нидерландские.
Невероятное финансовое удовлетворение получил от покупки вытяжки в Польше, которая обошлась примерно на 560 BYN (300 у.е.) дешевле. Согласитесь, это стоило того, чтобы сделать визу и съездить в Белосток.
Без «китая» на моей кухне тоже не обошлось: светодиодная лента для подсветки кухни снизу и рабочей зоны, а также шторы-косички были заказаны именно там. Смотрится легко и воздушно, не перегружая окно.
Кухонный стол — верх практичности. Внутренняя часть сделана из керамической плитки. Не царапается!
Сейчас кухня действительно радует своим видом и своей функциональностью.
Точную калькуляцию уже и не вспомню, но порядок цен примерно укажу. Замечу: есть вещи, которыми хоть и пользуешься, но не всеми функциями. Например, микроволновка. Задумайтесь, кто ее использует на 100%? По сути она нужна только для разогрева или для разморозки. И обидно переплачивать за то, что нам не нужно. Но производитель так не считает…
А вот работа бесценна, так как ремонт делал сам!
Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»:— Это одна из тех кухонь, в которой, как говорят, придраться не к чему. Все очень компактно, просто и со вкусом. Выбрана хорошая цветовая гамма. Контрастные цвета дополняют друг друга, но не уменьшают пространство. Белый вообще универсальный цвет, которые отлично сочетается с любыми оттенками.
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