Брест затопило утренним ливнем

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сильный дождь, прошедший в Бересте утром в среду, подтопил часть улиц областного центра, сообщают жители города в социальных сетях.

Накануне синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили на среду оранжевый уровень опасности из-за жары и возможных ливней в Брестской области.

Как сообщают жители областного центра, из-за прошедшего в Бресте сильного ливня подтопленными оказался ряд участков улиц.

По информации Гидромета, в ближайшие дни в Беларуси ожидается жаркая погода, при этом возможны грозы, которые будут сопровождаться дождями и усилением ветра.