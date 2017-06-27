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Брест затопило утренним ливнем

28.06.2017 09:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сильный дождь, прошедший в Бересте утром в среду, подтопил часть улиц областного центра, сообщают жители города в социальных сетях.

Накануне синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили на среду оранжевый уровень опасности из-за жары и возможных ливней в Брестской области.

Как сообщают жители областного центра, из-за прошедшего в Бресте сильного ливня подтопленными оказался ряд участков улиц.

По информации Гидромета, в ближайшие дни в Беларуси ожидается жаркая погода, при этом возможны грозы, которые будут сопровождаться дождями и усилением ветра.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В ближайшие дни в Беларуси ожидается жаркая погода, при этом возможны грозы, которые будут сопровождаться дождями и усилением ветра.

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