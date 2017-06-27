Корреспондент «Прессбола» Вячеслав Федоренков в газетном материале «Динамо»: и меньше часа длится день" поделился информацией, касающейся поиска нового главного тренера для столичного клуба, расставшегося с Крэйгом Вудкрофтом.

— По нашим сведениям, тематический «движ» в клубных верхах идет. И неслабый, просто не очень афишируемый. В частности, не далее как в понедельник вечером заседал наблюдательный совет клуба, который рассматривал кандидатов. Причем предметно: с некоторыми уже велись переговоры, с другими поддерживалась связь через «агентурную сеть». Правда, тогда ожидания объявления о назначении оказались обманутыми: по разным причинам к консенсусу не пришли. Насколько известно, из списка можно вычеркивать Андрея Сидоренко, который, видимо, все-таки подпишет соглашение с российским «Дизелем» (Пенза, ВХЛ). А также экс-наставника хорватского «Медвещака» Горди Дуайера, покинувшего «медведей» в январе сего года.

Присутствие второго в списке даже теоретически любопытно, учитывая продекларированную установку на отказ от услуг иностранцев. Тем более что он был не единственным североамериканцем в кандидатском лонг-листе. Впрочем, именно «не тот» паспорт как будто и стал одним из главных камней преткновения. При сем, что также примечательно, по информации «ПБ» изначальная установка «только белорусский тренер» смягчена до «по крайней мере русскоязычный». Последнее естественно и резко расширяет ареал поиска на все страны бывшего Союза, и прежде всего на Россию. Есть сведения, что несколько недавно покинувших КХЛовские клубы наставников даже предлагали свои услуги, но с ходу запрашивали слишком серьезные гарантированные гонорары. Тогда как в Минске желают, чтобы большая часть вознаграждения выплачивалась по факту достигнутого клубом результата.

Стоит сказать, что либерализация условий поиска делает явной кандидатуру россиянина Василия Спиридонова, — написал Вячеслав Федоренков.

Отметим, что 66-летний Василий Спиридонов тренировал минское «Динамо» в сезоне-2008/09, когда «зубры» дебютировали в КХЛ. Тогда он сменил у руля завалившего старт чемпионата американца Джима Хьюза.

В чемпионате Беларуси Василий Спиридонов тренировал также минский «Керамин», «Витебск», «Динамо-Шинник» из Бобруйска, жлобинский «Металлург» и гродненский «Неман». С «Металлургом» он выиграл чемпионат Беларуси (2012), а с «Неманом» — Континентальный кубок (2015). Кроме того, был наставником молодежной сборной Беларуси (2009/10).