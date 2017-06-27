Чувство вины и как от него избавиться

Чувство вины возникает, когда мы нарушаем свои моральные установки. Многие считают его положительным: человек понимает, что есть хорошо, а что плохо. А значит, несет меньше опасности для общества. Но психологи знают: не всякое чувство вины положительно.

Выделяют подлинное и невротическое чувство вины. Подлинное обусловлено реальным проступком, который можно исправить. Разрешив ситуацию, человек обогащает свой опыт и развивается личностно.

Невротическая вина вызвана нарушением чужих моральных норм, навязанных человеку. Она говорит о неверном понимании собственной ответственности. Переживание невротической вины угрожает психическому и физическому здоровью.



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Откуда берется невротическое чувство вины?

Как правило, невротическая вина появляется в детстве. Дети учатся морали у значимых людей, это нормально. Но в некоторых семьях моральные нормы насаждаются методами силы. Будучи незрелым и зависимым, ребенок не может их оспаривать. Эти принципы проглатываются без критики и воспринимаются как свои.

Такие семьи чаще всего живут по довольно жесткому своду правил. Правила могут быть совсем не рациональными, но чувство вины от их нарушения все равно возникает. В результате человеком усваиваются определенные условия, при которых он будет устраивать свою семью.

Некоторые родители манипулируют поведением ребенка с помощью чувства вины. В результате у него развивается так называемое магическое мышление: его поведение каким-то образом может влиять на все вокруг. Ребенок думает, что из-за его плохого поведения развелись родители, умерла собака и так далее.

Во взрослом возрасте невротическую вину порождает страх не справиться с навязываемыми обществом ролями. Это такие модели поведения, которые ожидаются от человека при определенном статусе: в семье, на работе, в межличностных отношениях. У одного человека много ролей, и порой они требуют совершенно противоположных вещей. Например, строгая начальница и заботливая жена.

Невротическая вина может развиться после смерти близкого: человек винит себя, что не смог уберечь, что остался жить, а другой умер.

Еще раз напомним, что к невротическому чувству вины приводит неправильное понимание человеком своей ответственности. Например, брошенная девушка может навязать чувство вины бывшему парню. Она говорит: из-за тебя мне так плохо, ты такой жестокий. Парень начинает чувствовать ответственность за ее страдания.

На самом деле мы не несем ответственности за реакции других людей. Реакции других — это их личный выбор, их субъективное восприятие ситуации. Мы несем ответственность только за свое собственное восприятие, за свои реакции и за свое поведение. Страдать — действительно нелегкий путь, но человек выбирает его сам. И вы имеете полное право не чувствовать вину, не разделив с ним этот путь.

Полны нездоровой вины зависимые отношения, когда человек считает себя ответственным за счастье другого. Он постоянно оправдывается, ему все время кажется, что его обвиняют. От счастья другого зависит его собственное счастье.

Разрушительное влияние невротического чувства вины



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В ситуации подлинной вины начинается поиск поведения, способного исправить ошибку. Ситуация разрешается, напряжение уходит. Невротическая же вина не учит, как изменить свое поведение. Напротив, она подавляет активность человека, подменяя ее самобичеванием, разъедает его изнутри.

Как бы там ни было, но это чувство тоже имеет свои преимущества. В частности, защищает от осуждения, ведь человек уже заранее обвинил себя. Он считает себя добросовестным, принижает себя, требуя восхищения.

Невротическая вина удовлетворяет потребность в неадекватном контроле. Человеку кажется, что все вокруг происходит из-за него, значит, он все контролирует. Люди с невротическим чувством вины ощущают огромную тревогу из-за неспособности контролировать некоторые сферы своей жизни. Им хочется управлять всем: телом, эмоциями, поведением, другими людьми, но это невозможно.

Невротическое чувство вины помогает оправдаться перед собой и другими, снять ответственность за свою жизнь. Из-за мыслей о собственной недостойности и непорядочности снижается самооценка. Все хорошее расценивается как случайность, плохое — как заслуженное. Человек считает себя недостойным другой жизни и перемен к лучшему, становится безынициативным.

Негативные мысли имеют свойство привлекать соответствующие ситуации наказания и расплаты. Человек постоянно болеет, получает травмы, попадает в неприятности. Он становится озлобленным, обидчивым, жалостливым, любит выискивать ошибки у других. Другие люди чувствуют его готовность взять на себя вину и могут с удовольствием повесить на него парочку своих прегрешений.

Погружаясь в болезненное чувство вины, человек забывает о других проблемах, концентрируется на деструктивных переживаниях. В голове постоянно крутится мысль «что я сделал не так», отнимая кучу энергии. Отчаяние, стыд, тоска мешают мыслить продуктивно. Опускаются руки, человек начинает жить прошлым. Вся эта ситуация может перерасти в депрессию.

Человек, одолеваемый невротическим чувством вины, не принимает себя как есть. Он старается соответствовать какому-то идеальному образу. Настоящая личность со своими слабостями надежно скрывается. Эмоции и чувства подавляются, проблемы не прорабатываются, в результате подсознание заполняется многочисленными «монстрами», грозящими прорваться наружу.

Чтобы заслужить любовь, он стремится всем угодить, стать совершенным в глазах окружающих. Критику такой человек принимает болезненно, как намек на недостаточное совершенство, над которым он так бьется. Отношения с другими людьми выстраиваются нездоровые, чаще по зависимому типу.

Неконструктивная вина делает человека бесхребетным. Такой человек не знает своих границ. Он не умеет отстаивать свои интересы, отказывать, позволяет собой манипулировать, совершать насилие над своей личностью. Он боится самостоятельности, неспособен принимать решения. Все это делает человека легкой добычей для мошенников и манипуляторов.

Как уже говорилось, подсознание носителя невротической вины полно непроработанных эмоций и чувств. Там же хранятся и чужие моральные нормы. Весь этот груз порождает комплексы, не дает человеку стать целостным и здоровым.

Добраться до проблемного содержимого подсознания мешают маски, которые носит человек с невротической виной. Те образы сильного добродетеля, которые обеспечивают любовь и принятие окружающими. Маски прирастают так прочно, что обнаружить настоящую личность становится очень тяжело.

Чувство вины ослабляет еще и физически. Особенно негативно оно влияет на сердце и кровообращение. В результате человек становится утомляемым, слабым, равнодушным к жизни. Понижаются работоспособность и стрессоустойчивость.

Невротическая вина приводит к различного рода зависимостям. Поскольку она не осознается, человек не понимает, что ему делать со своим состоянием. Подавить его, заглушить, часто является единственным известным способом. В результате человек переедает, злоупотребляет алкоголем или психоактивными веществами, а проблема так и остается нерешенной.

Итак, невротическая вина вызывает ряд негативных изменений в личности человека и подрывает его физическое здоровье. Как же ее устранить?

Как работать с невротической виной?



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Основа работы с невротической виной — осознание ее мнимости. Нужно обнаружить причину чувства вины и рассмотреть ее вблизи.

Возможно, вы слишком требовательны к себе, не даете себе права на ошибку, живете по принципу «все или ничего». С таким подходом вы всегда будете недовольны собой. Ставьте себе реалистичные цели, научитесь заботиться о себе, радоваться тому, что имеете.

Причиной невротической вины может быть какое-либо устаревшее правило. Подумайте, по-прежнему ли основание из прошлого опыта, на базе которого вы себя обвинили, верно и сегодня?

Иногда подлинная вина перерастает в невротическую, если человек не может правильно пережить и осмыслить ситуацию. Как правильно пережить вину? Нужно приостановить поток негативных переживаний, признать факт ошибки и бесполезность сожалений. Далее начинайте поиск альтернативного поведения, способного исправить ошибку, и делайте выводы на будущее.

Сознанию человека всегда удобнее придерживаться готовых формул, чем выводить их самостоятельно. Оно просто принимает информацию из внешних источников, и в этом ограниченность сознания. Очень важно выработать собственную, внутреннюю систему ценностей, изгнать навязанные догмы.

Выпишите моральные принципы, которых вы стараетесь придерживаться сейчас, и проанализируйте их. Обратите внимание, какие из них полезны, а какие — препятствуют вашему развитию. Продумайте, каким нормам вы бы хотели следовать. Все люди следуют своим принципам, и это нормально. Утверждая свои собственные, вы становитесь независимой, целостной личностью. При этом важно уважать принципы других.

Расположите свои моральные принципы по степени приоритетности. Часто бывает так, что, нарушив один принцип, мы следуем какому-либо другому, более важному. Просто этот факт не всегда осознается. Если же вы будете четко понимать, ради чего вы жертвуете одним из принципов, чувство вины не возникнет.

Важно начать работу по принятию себя таким, какой вы есть. Учитесь сострадательной любви к себе. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь, то есть учитесь делать выбор, создавать новые мысли и способы поведения. Помните, если вам не понравился результат, в ваших силах менять свое поведение, пока не получится нужный.

Ну и напоследок, как ни банально — ведите активный образ жизни. Доказано, что регулярная физическая активность эффективно помогает в решении личностных проблем. В частности, повышает уверенность в себе, самоуважение, способствует формированию позитивного отношения к жизни.