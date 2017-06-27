МТС отмечает 15 лет прихода в Беларусь





15 лет назад МТС подключил первого клиента, а сегодня услугами компании пользуется большинство населения страны – более 5200000 человек, при этом 1000000 – абоненты 4G!

Новая 3G-сеть по всей стране!

К 15-летию компании МТС полностью модернизировала свою 3G-сеть по всей стране. Особое внимание оператор уделил улучшению качества связи в регионах: в удаленных поселках, деревнях, вдоль трасс, на популярных туристических маршрутах. Модернизация 3G-сети проведена в партнерстве с компанией Huawei. Во всех областях страны инженеры МТС обновили оборудование и установили более 3 000 новых базовых станций. В итоге территория покрытия 3G-сетью увеличилась с 40,6% до более чем 96%. Теперь жители и гости страны могут комфортно пользоваться мобильным интернетом и качественной связью от МТС и за пределами крупных городов.

Самая большая 4G-сеть и 1 000 000 LTE-абонентов!

МТС – первый мобильный оператор Беларуси, который начал предоставлять своим абонентам связь 4G. Сегодня пользоваться LTE-технологией могут абоненты МТС во всех областных городах Беларуси. Сеть охватывает более 50 населенных пунктов страны, а это 75% городских жителей. Кроме того, постоянно увеличивается число клиентов, выбирающих интернет нового поколения. В январе количество 4G-абонентов составляло более 500 000 человек, сегодня – уже более 1 000 000. Это лучшее подтверждение того, что технология востребована. Она расширяет возможности абонентов, а мы, в свою очередь, продолжаем создавать для клиентов комфортные условия, предлагая выгодные 4G-тарифы и новые сервисы.

"Встречая 15-летие компании МТС, мы говорим спасибо каждому абоненту, сотруднику и партнеру за доверие. Только благодаря вам мы смогли достигнуть высоких результатов. И вместе с вами мы будем продолжать движение вперед, предлагая новые услуги и развивая полезные сервисы. Мы продолжим поддерживать важные социальные проекты в стране и предлагать свои инициативы, чтобы улучшать качество жизни людей", – отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.

Успех – в инновациях

МТС нацелена предоставлять своим абонентам самые инновационные услуги и делать их доступными для каждого. В основе стратегии МТС лежит диджитализация – создание цифровых продуктов, которые позволяют экономить время и делают жизнь комфортнее. МТС развивает сервисы на базе облачных технологий. Потребителю уже хорошо знакомы МТС ТV, МТС Music, МТС Пресса, МТС ID (электронная цифровая подпись), «Дзеннiк», Мобильная библиотека МТС, новое приложение для помощи людям с нарушением зрения «Штурман» и другие продукты. Впервые в Беларуси МТС в сотрудничестве с компанией Cisco развернула облачную платформу, которая предназначена для внедрения цифровых продуктов в промышленное производство. А с компаний HUAWEI МТС запустила платформу для тестирования Интернета вещей (IoT).

Приоритет – социальным проектам

В центре проектов, которые реализует МТС, – забота о людях. Вот уже более 10 лет компания следует основным принципам Глобального договора ООН и в своей деятельности придерживается Целей устойчивого развития. Так, особое внимание компания уделяет разработке продуктов для социальных групп населения и социальным проектам. Вспомним самые яркие: «Дети в интернете», «Сети все возрасты покорны», «Планшет с нуля», #МояТренировкаСегодня и другие. А в этом году МТС презентовал новый уникальный для Беларуси сервис – «Штурман». Это приложение для помощи людям с нарушением зрения. Оно позволяет незрячему человеку в режиме реального времени передавать видео волонтерам, так называемым штурманам, которые помогут, например, выбрать продукты в магазине или уточнить расписание транспорта.

Кроме реализации собственных инициатив, МТС активно поддерживает и другие социальные проекты в области образования, спорта, экологии и культуры. При участии мобильного оператора проводятся такие масштабные фестивали, как «Славянский базар в Витебске», «Вечера Большого театра в Несвижском замке», международный фестиваль театров «Белая вежа», международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, компания активно поддерживает Белорусскую ассоциацию гимнастики: при содействии МТС проходят Международный детский турнир по художественной гимнастике Baby Cup, этапы Кубка мира, открытый чемпионат Беларуси и другие.

Интересные факты

• Во время запуска сеть МТС насчитывала 20 базовых станций, в столице и в Национальном аэропорту "Минск". Сегодня связь мобильного оператора обеспечивают более 11 000 станций, сетью МТС покрыто 98,25% территории Беларуси.

• 15 лет назад в компании работало 202 человека, сегодня нас более 1 500. Почти 500 работников – это сотрудники собственных салонов МТС, а более 200 консультируют абонентов в контактном центре.

• Ежегодно салоны МТС посещают более 4 000 000 абонентов.

• МТС входит в топ-10 налогоплательщиков Беларуси.

• Абоненты МТС – самые общительные: за последний год сделано 31 440 902 звонков и отправлено 488 637 479 SMS-сообщений!