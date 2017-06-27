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Сезон сбора черники начался в Гомельской и Брестской областях

28.06.2017 09:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сезон сбора черники начался в Гомельской и Брестской областях со среды 28 июня, сообщила газета "СБ. Беларусь Сегодня".

Сезон сбора черники начался в Гомельской и Брестской областях
© Sputnik Сергей Мальгавко
Ягод и плодов будет меньше в Беларуси из-за заморозков

В республике сроки сбора тех или ягод в лесных угодьях устанавливаются ежегодно местными облисполкомами по согласованию с территориальными органами Минприроды.

В Брестской и Гомельской областях 28 июня уже разрешено собирать чернику, в Гродненской и Могилевской – с 30 июня, Витебской и Минской с 6 и 3 июля соответственно.

"Урожайность черники будет в полтора-два раза ниже, чем в прошлом году. Причина в природных аномалиях, которые повлияли на состояние бутонов и цветение ягодников черники", – цитирует издание слова научного сотрудника сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАНБ Татьяны Моисеевой.

При этом специалист отметила, что от июньских заморозков пострадали клюквенники, а бруснике и голубике, наоборот, они существенного вреда не нанесли.

В Институте леса прогнозируют, что грибов в текущем году будет больше, чем в прошлом – ожидается, что особенном много в лесах вырастет боровиков и подосиновиков.

 
Теги: Минск
 
 
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В Институте леса прогнозируют, что грибов в текущем году будет больше, чем в прошлом – ожидается, что особенном много в лесах вырастет боровиков и подосиновиков.

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