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Сезон сбора черники начался в Гомельской и Брестской областях
28.06.2017 09:29 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сезон сбора черники начался в Гомельской и Брестской областях со среды 28 июня, сообщила газета "
© Sputnik Сергей Мальгавко
В республике сроки сбора тех или ягод в лесных угодьях устанавливаются ежегодно местными облисполкомами по согласованию с территориальными органами Минприроды.
В Брестской и Гомельской областях 28 июня уже разрешено собирать чернику, в Гродненской и Могилевской – с 30 июня, Витебской и Минской с 6 и 3 июля соответственно.
"Урожайность черники будет в полтора-два раза ниже, чем в прошлом году. Причина в природных аномалиях, которые повлияли на состояние бутонов и цветение ягодников черники", – цитирует издание слова научного сотрудника сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАНБ Татьяны Моисеевой.
При этом специалист отметила, что от июньских заморозков пострадали клюквенники, а бруснике и голубике, наоборот, они существенного вреда не нанесли.
В Институте леса прогнозируют, что грибов в текущем году будет больше, чем в прошлом – ожидается, что особенном много в лесах вырастет боровиков и подосиновиков.
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В Институте леса прогнозируют, что грибов в текущем году будет больше, чем в прошлом – ожидается, что особенном много в лесах вырастет боровиков и подосиновиков.
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