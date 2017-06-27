МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сезон сбора черники начался в Гомельской и Брестской областях со среды 28 июня, сообщила газета " СБ. Беларусь Сегодня ".



© Sputnik Сергей Мальгавко Ягод и плодов будет меньше в Беларуси из-за заморозков

В республике сроки сбора тех или ягод в лесных угодьях устанавливаются ежегодно местными облисполкомами по согласованию с территориальными органами Минприроды.

В Брестской и Гомельской областях 28 июня уже разрешено собирать чернику, в Гродненской и Могилевской – с 30 июня, Витебской и Минской с 6 и 3 июля соответственно.

"Урожайность черники будет в полтора-два раза ниже, чем в прошлом году. Причина в природных аномалиях, которые повлияли на состояние бутонов и цветение ягодников черники", – цитирует издание слова научного сотрудника сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАНБ Татьяны Моисеевой.

При этом специалист отметила, что от июньских заморозков пострадали клюквенники, а бруснике и голубике, наоборот, они существенного вреда не нанесли.

В Институте леса прогнозируют, что грибов в текущем году будет больше, чем в прошлом – ожидается, что особенном много в лесах вырастет боровиков и подосиновиков.