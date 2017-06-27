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Пытались похитить более 360 тысяч рублей: 600 белорусов стали жертвами кардеров-"гастролеров"

28.06.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Советским районным отделом Следственного комитета города Минска завершено расследование уголовного дела в отношении четырех иностранных граждан, обвиняемых в несанкционированном копировании информации с банковских платежных карт и последующем снятии с них денежных средств. Об этом сообщила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, обвиняемые, прилетев в конце июля 2016 года в Минск, установили в центре столицы на одном из банкоматов комплект устройств, замаскированный под штатные элементы оборудования, позволявший получать полную информацию о держателях платежных банковских карт (скиммеры). Затем, с помощью программного обеспечения, обвиняемые изготавливали дубликаты карточек для снятия в дальнейшем с них денежных средств.


Как может выглядеть скиммер. Фото: journal.tinkoff.ru

В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу признано более 600 граждан Республики Беларусь. Сумма денежных средств, которую обвиняемые пытались похитить, составляет более 360 тысяч рублей.

Кроме того, следователями получены сведения о причастности группы к хищению информации с платежных карт граждан Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России, Туркменистана, Саудовской Аравии.

По результатам расследования двум участникам группы предъявлено обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 349), попытке хищения путем использования компьютерной техники (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 212) и неправомерном завладении компьютерной информацией (ст. 352) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Еще двое — объявлены в розыск, материалы в их отношении выделены в отдельное производство.

Расследование завершено. Материалы уголовного переданы прокурору для направления в суд.

Управление Следственного комитета по Минску обратилось к гражданам с просьбой быть внимательными при работе с банкоматами:

Перед снятием денежных средств осматривайте устройство на предмет накладок на клавиатуру и картоприемник. В случае обнаружения таких устройств — незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

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Теги: Минск
 
 
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Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех иностранных граждан.

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