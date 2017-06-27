В какие бриллианты лучше всего инвестировать?





Инвесторы, разочаровавшиеся в стандартных финансовых инструментах, ищут актив, который пусть и не принесет дохода, но зато и в цене не упадет

«Сейчас главное — не потерять, что заработал, и избавиться от рублей», — говорят инвесторы, которые хотят вложить средства в драгоценные камни. За последние 10 лет те показывали очень низкую волатильность, сообщает Forbes . Но всякому ли подходят такие инвестиции?

Не взлетит, так поплавает

Если посмотреть на графики биржевых активов, мы увидим, как они за последние десять лет то взлетали, обеспечивая двузначную доходность, то вдруг тонули, принося инвесторам убытки. Возьмем, например, самый распространенный инструмент — долларовые депозиты. За последние 10 лет ставки то падали примерно до 2%, то взлетали почти до 6%, а потом снова уменьшались менее чем до 1%.

Или другой инвестиционный актив — элитная недвижимость. Этот объект также демонстрировал немалую волатильность: в начале 2007 года цена квадратного метра в российской новостройке бизнес-класса составляла 6000 долларов, потом поднималась почти до 9000 долларов, потом снова опускалась до 6000, взлетела до 8000 и уходила на дно — до 4000 долларов.

А какие «американские горки» мы наблюдали по цене на нефть! С 60 долларов за баррель до 140 долларов и затем — на уровень 40 долларов.

Взлет и падение за десять лет пережило и золото — с 900 долларов за унцию до 1900 и затем снова до уровня 1050 долларов.









Так что вполне понятно желание инвесторов, которые, взглянув на графики, принимаются искать действительно твердый в цене актив. И тут их взгляд натыкается на драгоценные камни. График стоимости бриллиантов выписывает волнообразную кривую: актив крепко держится на поверхности, не уходя на дно во время финансовых штормов. В 2007 году средняя цена на бриллианты высоких характеристик весом от 5 карат составляла 57 тыс. долларов за карат, затем поднимались в цене до 80 тыс. долларов и сейчас прочно достигла уровня 67 тыс. долларов. Причем во время кризиса 2009 года они не сильно падали в цене — лишь в пределах 15%. А кризис 2014 года вообще пережили почти без потери стоимости. Именно поэтому некоторые инвесторы думают, что нашли действительно надежный актив. Однако не всякому он подходит.





Из кэша в камни

По степени мобильности и удобства хранения бриллианты обыгрывают другие «вещественные» активы: в спичечном коробке можно уместить бриллиантов на десятки миллионов долларов. Золото или наличные при транспортировке через границу такой мобильностью не обладают.

Камни несложно продать — в алмазных столицах хорошие бриллианты быстро купят у анонимного покупателя (хоть и со скидкой к прайс-листу Rapaport). Именно поэтому драгоценные камни пользуются популярностью у людей, которым необходимо, не афишируя сделки, перевести кеш в какой-либо другой актив. Многие соглашаются даже на такую формулу: купить сейчас дорогие камни, а затем продать через какое-то время с небольшой прибылью, которая компенсирует затраты на комиссию брокеров, оплату консультантов, хранение и страховку.

Такую стратегию можно использовать для диверсификации вложений. Но при одном условии: если купить действительно качественный бриллиант высоких характеристик и по адекватной цене. А сделать это весьма непросто.

Дело в том, что бриллианты по своей сути не могут выступать стандартным активом, обладающим минимально четкими и понятными характеристиками (например, как золото, у которого есть два свойства — вес и чистота слитка). Это и дает возможность мошенникам всячески обманывать покупателей, завышая цену на камни или предоставляя покупателям липовые сертификаты.

Инвесторам, которых не остановят эти риски, лучше покупать камни максимально высоких характеристик. Именно их стоимость будет постепенно расти. И на такие камни всегда будет спрос.

О чем идет речь? Во-первых, вес инвестиционного бриллианта должен быть не менее пяти карат. Бриллианты на один — три карата годятся только в качестве подарка любимой женщине. А как инвестиции это не очень удачный объект.

Во-вторых, стоит выбирать камни цвета от D до G по классификации GIA (Геммологического института Америки) и чистотой IF -VS1. Огранка должна соответствовать уровню very good или exellent. Плюс камень не должен обладать флюоресценцией (свойством светиться в ультрафиолете). Именно такой камень, оставленный на хранение в сейфе где-нибудь в Тель-Авиве или Антверпене, может стать и неплохой инвестицией и страховкой на «черный день».