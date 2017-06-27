Вынесен приговор парню, нападавшему с ножом на таксистов в Минске

Минский городской суд вынес приговор 29-летнему уроженцу Волковыска, который в ноябре 2016 года грабил таксистов с ножом. Парня признали виновным в разбое и покушении на убийство.





Обвиняемый частично признал свою вину по «разбойной» статье, однако с обвинением в покушении на убийство не согласен. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Минский городской суд признал обвиняемого виновным по ст. 207 (Разбой), ст. 14 (Покушение на преступление) и ст. 139 (Убийство). Ему назначено наказание по совокупности преступлений — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонне усиленного режима. Все его имущество будет конфисковано.

Напомним, 7 и 9 ноября 2016 года в Минске были совершены два нападения на таксистов. В обоих случаях водители подбирали клиента «от борта».

В первом случае нападавший приставил нож к горлу водителя и забрал 150 рублей. Второй таксист оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом.

Позже был задержан подозреваемый, им оказался 29-летний уроженец Волковыска. На допросе он объяснил, что деньги нужны были ему для погашения долга. С его слов, в момент нападения он был пьян.