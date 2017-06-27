Беларусь на четвертом месте в Европе по стоимости электроэнергии

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Беларусь занимает четвертое место в Европе по стоимости электроэнергии для населения, свидетельствуют данные РИА Рейтинг.

Рейтинг был подготовлен на основе данных официальной статистики Евростата и национальных статистических органов. Цены для Казахстана, России и Беларуси приводятся исходя из последних официальных данных на середину июня. Для расчета применялись средние установленные в странах тарифы. Для пересчета на российские рубли были взяты курсы Центробанка РФ на 9 июня.



© Инфографика Стоимость газа для жителей Европы

Согласно данным РИА Рейтинг, стоимость электроэнергии для граждан Беларуси составляет 3,4 российских рубля за один киловатт-час. За год цены на электроэнергию для населения выросли в республике на 0,3%. Каждый гражданин республики в среднем может купить на свою месячную зарплату немногим более 6,1 тысячи киловатт-часов электроэнергии.

Самая дешевая электроэнергия — для граждан Украины, стоимость одного киловатт-часа составляет 2 российских рубля за один киловатт-час. В то же время за год тарифы на электроэнергию для украинских граждан выросли почти в 1,6 раза.

Дороже всего электроэнергия обходится жителям Дании: они платят за один киловатт-час 19,8 российских рублей, но могут позволить на месячную зарплату приобрести 9,4 тысячи киловатт-часов электроэнергии. За год тарифы для жителей Дании выросли на 1,4%.

В Беларуси тарифы на электроэнергию для населения существенно отличаются от тарифов для промышленных потребителей. В то же время правительство планирует постепенно ликвидировать систему перекрестного субсидирования в энергетике, за счет которой сейчас покрывается разница между бытовыми и промышленными тарифами.

Стоит также помнить о том, что по социальным тарифам граждане имеют право оплатить не более 150 киловатт-часов электроэнергии в месяц (в расчете на один электросчетчик), все объемы, потребленные сверх этой нормы, оплачиваются по тарифам, более приближенным к себестоимости. Более 70% граждан страны стараются укладываться в эту норму.