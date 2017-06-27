﻿ Беларусь на четвертом месте в Европе по стоимости электроэнергии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь на четвертом месте в Европе по стоимости электроэнергии

28.06.2017 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Беларусь занимает четвертое место в Европе по стоимости электроэнергии для населения, свидетельствуют данные РИА Рейтинг.

Рейтинг был подготовлен  на основе данных официальной статистики Евростата и национальных статистических органов. Цены для Казахстана, России и Беларуси приводятся исходя из последних официальных данных на середину июня. Для расчета применялись средние установленные в странах тарифы. Для пересчета на российские рубли были взяты курсы Центробанка РФ на 9 июня.

Беларусь на четвертом месте в Европе по стоимости электроэнергии
© Инфографика
Стоимость газа для жителей Европы

Согласно данным РИА Рейтинг, стоимость электроэнергии для граждан Беларуси составляет 3,4 российских рубля за один киловатт-час. За год цены на электроэнергию для населения выросли в республике на 0,3%. Каждый гражданин республики в среднем может купить на свою месячную зарплату немногим более 6,1 тысячи киловатт-часов электроэнергии.

Самая дешевая электроэнергия — для граждан Украины, стоимость одного киловатт-часа составляет 2 российских рубля за один киловатт-час. В то же время за год тарифы на электроэнергию для украинских граждан выросли почти в 1,6 раза.

Беларусь на четвертом месте в Европе по стоимости электроэнергии
© Фото:
"Минималка" в странах Евросоюза

Дороже всего электроэнергия обходится жителям Дании: они платят за один киловатт-час 19,8 российских рублей, но могут позволить на месячную зарплату приобрести 9,4 тысячи киловатт-часов электроэнергии. За год тарифы для жителей Дании выросли на 1,4%.

В Беларуси тарифы на электроэнергию для населения существенно отличаются от тарифов для промышленных потребителей. В то же время правительство планирует постепенно ликвидировать систему перекрестного субсидирования в энергетике, за счет которой сейчас покрывается разница между бытовыми и промышленными тарифами.

Стоит также помнить о том, что по социальным тарифам граждане имеют право оплатить не более 150 киловатт-часов электроэнергии в месяц (в расчете на один электросчетчик), все объемы, потребленные сверх этой нормы, оплачиваются по тарифам, более приближенным к себестоимости. Более 70% граждан страны стараются укладываться в эту норму.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые низкие цены на электроэнергию для населения в Украине, самые высокие – в Дании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для обложки журнала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика