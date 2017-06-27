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Экс-тренер минского "Динамо": Станет ли команда чемпионом в следующем году? Это сложный вопрос

28.06.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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Бывший помощник главного тренера минского «Динамо» Рон Паско выразил мнение, что клубу не следовало менять направление развития после самого успешного сезона в своей истории, сообщает «Чемпионат».


Рон Паско. Фото: hcdinamo.by

Напомним, что в межсезонье клуб покинули лидеры, затем «Динамо» рассталось с тремя иностранными помощниками главного тренера, а на днях контракт был расторгнут и с рулевым Крэйгом Вудкрофтом, который нашел работу в Швейцарии.

В сезоне-2016/17 «Динамо» заняло общее восьмое место в регулярном чемпионате, набрав 105 очков, а в плей-офф проиграло «Локомотиву» в первом раунде. При этом, по словам Крэйга Вудкрофта, когда он в прошлом году пришел в минское «Динамо», был разработан трехлетний план, конечная цель которого — сделать «Динамо» чемпионом КХЛ.

— Станет ли минское «Динамо» чемпионом в следующем году? Это сложный вопрос. В клубе произошла смена руководства, и новые люди хотят поменять направление развития, хотя прошлый сезон стал самым успешным в истории минского «Динамо», — цитирует Рона Паско Eishockey.info.

 
 
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Бывший помощник главного тренера минского "Динамо" Рон Паско выразил мнение, что клубу не следовало менять направление развития после самого успешного сезона в...

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