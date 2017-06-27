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Экс-тренер минского "Динамо": Станет ли команда чемпионом в следующем году? Это сложный вопрос
Бывший помощник главного тренера минского «Динамо» Рон Паско выразил мнение, что клубу не следовало менять направление развития после самого успешного сезона в своей истории, сообщает «
Напомним, что в межсезонье клуб покинули лидеры, затем «Динамо»
В сезоне-2016/17 «Динамо» заняло общее восьмое место в регулярном чемпионате, набрав 105 очков, а в плей-офф проиграло «Локомотиву» в первом раунде. При этом,
— Станет ли минское «Динамо» чемпионом в следующем году? Это сложный вопрос. В клубе произошла смена руководства, и новые люди хотят поменять направление развития, хотя прошлый сезон стал самым успешным в истории минского «Динамо», — цитирует Рона Паско
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Бывший помощник главного тренера минского "Динамо" Рон Паско выразил мнение, что клубу не следовало менять направление развития после самого успешного сезона в...
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