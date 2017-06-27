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Американцы посчитали все российские танки

28.06.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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Портал Business Insider проанализировал, какие танки состоят на вооружении российской армии, и сколько боевых машин находится в запасе. Несмотря на то, что на параде в 2015 году был показан новейший танк Т-14 Армата, в войсках этих машин немного.


Фото: Минобороны России

Издание пишет, что танк будет готов к полноценной службе не раньше 2019 года. А пока большинство из 2700 боеготовых танков в российской армии составляют Т-72Б3 и Т-80У.

Т-55


Фото: Shutterstock.com


Разработанный в середине 50-х годов танк Т-55 вооружен 100-мм пушкой и способен разгоняться до 50 км/ч. За годы производства танк не раз модернизовался и сегодня существует большое количество модификаций 55-ки. Сейчас эти танки не используются российскими военными, но на складах по-прежнему хранится около 2800 Т-55.


Т-62


Фото: Shutterstock.com


Производившийся в 1961 по 1975 год танк Т-62 вооружен гладкоствольной пушкой и способен развивать скорость до 50 км/ч по шоссе и до 27 км/ч по пересеченной местности.

Т-62 хорошо зарекомендовал себя во время обеих Чеченских кампаний и сейчас продолжает воевать в Сирии (Россия поставляет эти танки армии Башара Асада). В России эти танки были сняты с вооружения в 2011 году. Сейчас на хранении находится около 2500 Т-62 разных модификаций.

Т-64


Фото: Shutterstock.com


Т-64 оснащен мощной 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания и способен выпустить до восьми снарядов в минуту. Т-64 мог вести огонь управляемыми ракетами «Кобра» на дальность до 4 км и защищен комбинированной броней в лобовой проекции. Эти танки прослужили сравнительно недолго и были отправлены в резерв. Всего на хранении находится около 2000 таких танков разных модификаций.

Т-90


Фото: wikipedia.org


Производство этого танка началось в 1992 году. Т-90 получил 125-мм пушку 2А46М-2, тепловизор, новый двигатель, усиленное бронирование и другие усовершенствования. Сейчас в России на вооружении находится около 350 танков Т-90/Т-90А различных модификаций и еще 200 хранятся в резерве.

Т-80У


Фото: Минобороны России

Т-80У поступил на вооружение в 1985 году.  Он был первым в мире серийным танком с единой газотурбинной силовой установкой и противоснарядной динамической защитой.

Т-80 можно было разогнать до 80 км/ч, танк просто летал по трассе. Сейчас в войсках находится 450 танков Т-80У, еще 3000 (Т-80Б, Т-80БВ, Т-80У) находятся на хранении.
Такие боевые машины стоят на вооружении Кантемировской дивизии – элитного танкового подразделения российской армии.

T-72B3


Фото: Минобороны России


Это самая продвинутая версия танка Т-72 отличается новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей. Всего на вооружении российской армии находится 1900 Т-72, еще 7000 стоит в резерве.

Т-14 «Армата»

Новейший российский танк, оснащенный 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1C, установленной в необитаемой башне, с полностью дистанционным цифровым управлением.

Дальность его поражения целей до 7000 метров и скорострельность 10—12 выстрелов в минуту. Для сравнения: американский танк M1A2 SEP V3 Abrams может поражать цели на дальности 3,8 км, пишет Business Insider.


Фото: cont.ws


Этот танк технологически более продвинут, чем любой российский или западный, но цена его производства очень высока. Поэтому Business Insider сомневается, что Россия сможет в ближайшее время позволить себе массовое производство Т-14 «Армата».

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Большинство из 2700 боеготовых танков в российской армии составляют Т-72Б3 и Т-80У.

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