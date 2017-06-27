Американцы посчитали все российские танки

Портал Business Insider проанализировал, какие танки состоят на вооружении российской армии, и сколько боевых машин находится в запасе. Несмотря на то, что на параде в 2015 году был показан новейший танк Т-14 Армата, в войсках этих машин немного.
Издание пишет, что танк будет готов к полноценной службе не раньше 2019 года. А пока большинство из 2700 боеготовых танков в российской армии составляют Т-72Б3 и Т-80У.
Т-55
Разработанный в середине 50-х годов танк Т-55 вооружен 100-мм пушкой и способен разгоняться до 50 км/ч. За годы производства танк не раз модернизовался и сегодня существует большое количество модификаций 55-ки. Сейчас эти танки не используются российскими военными, но на складах по-прежнему хранится около 2800 Т-55.
Т-62
Производившийся в 1961 по 1975 год танк Т-62 вооружен гладкоствольной пушкой и способен развивать скорость до 50 км/ч по шоссе и до 27 км/ч по пересеченной местности.
Т-62 хорошо зарекомендовал себя во время обеих Чеченских кампаний и сейчас продолжает воевать в Сирии (Россия поставляет эти танки армии Башара Асада). В России эти танки были сняты с вооружения в 2011 году. Сейчас на хранении находится около 2500 Т-62 разных модификаций.
Т-64
Т-64 оснащен мощной 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания и способен выпустить до восьми снарядов в минуту. Т-64 мог вести огонь управляемыми ракетами «Кобра» на дальность до 4 км и защищен комбинированной броней в лобовой проекции. Эти танки прослужили сравнительно недолго и были отправлены в резерв. Всего на хранении находится около 2000 таких танков разных модификаций.
Т-90
Производство этого танка началось в 1992 году. Т-90 получил 125-мм пушку 2А46М-2, тепловизор, новый двигатель, усиленное бронирование и другие усовершенствования. Сейчас в России на вооружении находится около 350 танков Т-90/Т-90А различных модификаций и еще 200 хранятся в резерве.
Т-80У
Т-80У поступил на вооружение в 1985 году. Он был первым в мире серийным танком с единой газотурбинной силовой установкой и противоснарядной динамической защитой.
Т-80 можно было разогнать до 80 км/ч, танк просто летал по трассе. Сейчас в войсках находится 450 танков Т-80У, еще 3000 (Т-80Б, Т-80БВ, Т-80У) находятся на хранении.
Такие боевые машины стоят на вооружении Кантемировской дивизии – элитного танкового подразделения российской армии.
T-72B3
Это самая продвинутая версия танка Т-72 отличается новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей. Всего на вооружении российской армии находится 1900 Т-72, еще 7000 стоит в резерве.
Т-14 «Армата»
Новейший российский танк, оснащенный 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1C, установленной в необитаемой башне, с полностью дистанционным цифровым управлением.
Дальность его поражения целей до 7000 метров и скорострельность 10—12 выстрелов в минуту. Для сравнения: американский танк M1A2 SEP V3 Abrams может поражать цели на дальности 3,8 км, пишет Business Insider.
Этот танк технологически более продвинут, чем любой российский или западный, но цена его производства очень высока. Поэтому Business Insider сомневается, что Россия сможет в ближайшее время позволить себе массовое производство Т-14 «Армата».
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