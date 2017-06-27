﻿ В самом "бедном" районе зарабатывают меньше 480 рублей, а самом "богатом" - больше 1200 рублей. 21.by
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В самом "бедном" районе зарабатывают меньше 480 рублей, а самом "богатом" - больше 1200 рублей

28.06.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в мае увеличилась почти до 800 рублей. Тем временем "заветные" 1000 рублей получают не только ИТ-специалисты, но и работники других сфер деятельности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки отличаются по района. Почти в половине районов они не дотягивают до 600 рублей.

Жители Солигорского района получают почти на 139 рублей больше, чем минчане 

Больше всего по-прежнему получают жители Солигорского района — 1 243,3 рубля. В мае они заметно оторвались от минчан, которые в среднем зарабатывают почти на 139 рублей меньше.

Вторую строчку топ-10 самых «богатых» районов занимает Минский (947,9 рубля), а третью — Дзержинский (865,3 рубля).

Топ-10 районов с высокими зарплатами в мае
район средняя зарплата, в рублях

реальная зарплата в мае к аналогичному периоду 2016 года, в %
Солигорский

1243,3

 +5,3
Минский

947,9

 +1,6
Дзержинский

865,3

 +7,1
Речицкий

838,4

 +6,1

Смолевичский

820,5

 +7,3
Жлобинский

769,8

 +13,7

Мозырский

768,2

 +3,2
Логойский

752,1

 +7,2
Островецкий

751

 +7,7
Светлогорский

743,8

 +6,4
Несвижский

738,5

 +3,5

Из крупных городов средняя зарплата у "заветным" 1000 рублей приблизилась в Новополоцке (917,9 рубля), Жодино (875,6 рубля). 

В самом «бедном» районе полуют почти в 2,6 раза меньше, чем в самом «богатом»

Меньше всего по-прежнему зарабатывают в Шарковщинском районе — 478,7 рубля. Эта сумма почти в 2,6 раза меньше, чем в Солигорском.

Вторую строчку топ-10 самых «бедных» районов занимает Мстиславский (514,8 рубля), а третью — Кормянский (515,8 рубля).

Топ-10 районов с низкими зарплатами в мае
район средняя зарплата, в рублях

реальная зарплата в мае к аналогичному периоду 2016 года, в %

Шарковщинский

478,7

 -0,7

Мстиславский

514,8

 -0,5

Кормянский

515,8

 +4,6

Бешенковичский

517,6

 +0,6

Хотимский

521,4

 -2,4

Ушачский

521,6

 +2,5

Шумилинский

527,1

 +3,2

Лоевский

529,4

 +7,9

Славгородский

529,8

 -4,8

Лиозненский

533,7

 +4,9

При этом средняя зарплата в 56 районах из 118 в мае не превышала 600 рублей.

В каких районах упала реальная зарплата

В большинстве районов реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в мае выросла к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель сократился только в 10 районах (Славгородском, Хотимском, Россонском, Дрибинском, Мядельском, Свислочском, Шарковщинском, Дрогичинском, Мстиславском и Верхнедвинском), а также в Новополоцке. 

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Средняя зарплата в мае не превышала 600 рублей в 56 районах из 118-ти.

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