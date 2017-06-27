Средняя зарплата белорусов в мае увеличилась почти до 800 рублей. Тем временем "заветные" 1000 рублей получают не только ИТ-специалисты, но и работники других сфер деятельности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки отличаются по района. Почти в половине районов они не дотягивают до 600 рублей.
Жители Солигорского района получают почти на 139 рублей больше, чем минчане
Больше всего по-прежнему получают жители Солигорского района — 1 243,3 рубля. В мае они заметно оторвались от минчан, которые в среднем зарабатывают почти на 139 рублей меньше.
Вторую строчку топ-10 самых «богатых» районов занимает Минский (947,9 рубля), а третью — Дзержинский (865,3 рубля).
Топ-10 районов с высокими зарплатами в мае
район
средняя зарплата, в рублях
реальная зарплата в мае к аналогичному периоду 2016 года, в %
Солигорский
1243,3
+5,3
Минский
947,9
+1,6
Дзержинский
865,3
+7,1
Речицкий
838,4
+6,1
Смолевичский
820,5
+7,3
Жлобинский
769,8
+13,7
Мозырский
768,2
+3,2
Логойский
752,1
+7,2
Островецкий
751
+7,7
Светлогорский
743,8
+6,4
Несвижский
738,5
+3,5
Из крупных городов средняя зарплата у "заветным" 1000 рублей приблизилась в Новополоцке (917,9 рубля), Жодино (875,6 рубля).
В самом «бедном» районе полуют почти в 2,6 раза меньше, чем в самом «богатом»
Меньше всего по-прежнему зарабатывают в Шарковщинском районе — 478,7 рубля. Эта сумма почти в 2,6 раза меньше, чем в Солигорском.
Вторую строчку топ-10 самых «бедных» районов занимает Мстиславский (514,8 рубля), а третью — Кормянский (515,8 рубля).
Топ-10 районов с низкими зарплатами в мае
район
средняя зарплата, в рублях
реальная зарплата в мае к аналогичному периоду 2016 года, в %
Шарковщинский
478,7
-0,7
Мстиславский
514,8
-0,5
Кормянский
515,8
+4,6
Бешенковичский
517,6
+0,6
Хотимский
521,4
-2,4
Ушачский
521,6
+2,5
Шумилинский
527,1
+3,2
Лоевский
529,4
+7,9
Славгородский
529,8
-4,8
Лиозненский
533,7
+4,9
При этом средняя зарплата в 56 районах из 118 в мае не превышала 600 рублей.
В каких районах упала реальная зарплата
В большинстве районов реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в мае выросла к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель сократился только в 10 районах (Славгородском, Хотимском, Россонском, Дрибинском, Мядельском, Свислочском, Шарковщинском, Дрогичинском, Мстиславском и Верхнедвинском), а также в Новополоцке.
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