Средняя зарплата белорусов в мае увеличилась почти до 800 рублей. Тем временем "заветные" 1000 рублей получают не только ИТ-специалисты, но и работники других сфер деятельности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки отличаются по района. Почти в половине районов они не дотягивают до 600 рублей.

Жители Солигорского района получают почти на 139 рублей больше, чем минчане

Больше всего по-прежнему получают жители Солигорского района — 1 243,3 рубля. В мае они заметно оторвались от минчан, которые в среднем зарабатывают почти на 139 рублей меньше.

Вторую строчку топ-10 самых «богатых» районов занимает Минский (947,9 рубля), а третью — Дзержинский (865,3 рубля).

Топ-10 районов с высокими зарплатами в мае район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в мае к аналогичному периоду 2016 года, в % Солигорский 1243,3 +5,3 Минский 947,9 +1,6 Дзержинский 865,3 +7,1 Речицкий 838,4 +6,1 Смолевичский 820,5 +7,3 Жлобинский 769,8 +13,7 Мозырский 768,2 +3,2 Логойский 752,1 +7,2 Островецкий 751 +7,7 Светлогорский 743,8 +6,4 Несвижский 738,5 +3,5

Из крупных городов средняя зарплата у "заветным" 1000 рублей приблизилась в Новополоцке (917,9 рубля), Жодино (875,6 рубля).

В самом «бедном» районе полуют почти в 2,6 раза меньше, чем в самом «богатом»

Меньше всего по-прежнему зарабатывают в Шарковщинском районе — 478,7 рубля. Эта сумма почти в 2,6 раза меньше, чем в Солигорском.

Вторую строчку топ-10 самых «бедных» районов занимает Мстиславский (514,8 рубля), а третью — Кормянский (515,8 рубля).

Топ-10 районов с низкими зарплатами в мае район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в мае к аналогичному периоду 2016 года, в % Шарковщинский 478,7 -0,7 Мстиславский 514,8 -0,5 Кормянский 515,8 +4,6 Бешенковичский 517,6 +0,6 Хотимский 521,4 -2,4 Ушачский 521,6 +2,5 Шумилинский 527,1 +3,2 Лоевский 529,4 +7,9 Славгородский 529,8 -4,8 Лиозненский 533,7 +4,9

При этом средняя зарплата в 56 районах из 118 в мае не превышала 600 рублей.

В каких районах упала реальная зарплата

В большинстве районов реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в мае выросла к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель сократился только в 10 районах (Славгородском, Хотимском, Россонском, Дрибинском, Мядельском, Свислочском, Шарковщинском, Дрогичинском, Мстиславском и Верхнедвинском), а также в Новополоцке.