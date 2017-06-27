Новая видеокарта AMD стоит 1500 долларов

AMD сдержала обещание — ее видеокарты новейшего поколения Radeon Vega Frontier Edition поступили в продажу. Их высокая вычислительная мощность может помочь в научных исследованиях, разработке игр и работе над визуальным контентом (графика, видео, VR).





Мощный видеоускоритель стоит немало. Версия с воздушным охлаждением обойдется американским покупателям в 999 долларов, с жидкостным — в 1499.

Несмотря на то что основное предназначение нового адаптера — сложные вычисления, он подходит и для игр, что наверняка будет востребовано геймдизайнерами. Для запуска игровых приложений достаточно активировать соответствующий режим в утилите «Настройки Radeon» (Radeon Settings), пишет 3DNews.





Базовая версия карты характеризуется энергопотреблением в 300 Вт, наличием двух 8-контактных разъёмов PCI-E Power и двухслотового кулера с центробежным вентилятором. Лежащий в основе Radeon Vega FE графический чип Vega содержит 64 мультипроцессорных кластера (4096 шейдерных блоков) и сообщается с 16 Гбайт буферной памяти HBM2 по 2048-битной шине. Для рабочих задач виртуальное адресное пространство может быть расширено до 256 Тбайт.

«Чистая» производительность AMD Radeon Vega Frontier Edition оценивается в 13,1 Тфлопс FP32 (вычисления одинарной точности) и 26,2 Тфлопс FP16 (вычисления половинной точности). Для вывода изображения предусмотрены три разъема DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b.





Модификация Radeon Vega FE с жидкостным охлаждением на базе 120-мм радиатора характеризуется тепловым пакетом 375 Вт. Заявленный уровень быстродействия тот же — 13,1 Тфлопс FP32 и 26,2 Тфлопс FP16.