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На время репетиции парада в Минске ограничивают движение транспорта

28.06.2017 11:08 — Разное | БДГ  
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Движение транспорта будет ограничено с 27 июня по 2 июля в связи с репетицией парада к Дню независимости. Ограничение будет установлено с 13:30 до 17:00.

Об этом сообщает Госавтоинспекция ГУВД Мингорисполкома и ГУ «Столичный транспорт и связь».

В среду в 18:00 начнет движение механизированная колонна военной техники, она пройдет пр-та Независимости от ул. Стариновской до пр-та Машерова и пр-та Машерова от пр-та Независимости до пр-та Победителей.

В 22:00 на период генеральной репетиции парада будет частично ограничено движение по маршруту: пр-т Машерова – ул. Тимирязева – ул. Саперов – пр-т Победителей – ул. Орловская – пл. Бангалор – улица Сурганова – пр-т Независимости – пр-т Машерова.

Движение автобусных маршрутов также изменится. Автобусы под номерами № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК будут осуществлять движение по проспекту Машерова, улице М. Богдановича, проспекту Победителей в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке для маршрутов № 29, 44, 136 остановочных пунктов «ст. м. Немига», «Дворец спорта».

Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее.

Напомним, что 24 июня во время репетиции парада в Минске танк сломал деревои врезался в столб на проспекте Независимости.

Позже в МИДе заявили, что ДТП произошло из-за дождливой погода и плохого дорожного покрытия. 

Несколько дней назад начался сбор подписей под петицией, направленной против парадов в Минске. Авторы документа заявляют, что скопление большого количества военной техники в центре города увеличивает загазованность и наносит ущерб экологии города и вредит здоровью граждан. Техника также наносит повреждения дорожным покрытиям, которые потом необходимо чинить и приводить в порядок. В настоящее время под петицией подписались 6327 человек. Депутат от ОГП Анна Канопацкая также выступила против парадов в центре города и обратилась к министру обороны с официальным письмом.

Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров заявил на пресс-конференции 26 июня в Минске, что парады в День Независимости проводятся уже 20 лет – с 1997 года, и будут проводиться в дальнейшем. Тех, кто выступает против советов, он сравнил с коллаборационистами времен Второй мировой войны и напомнил, что в Беларуси они составляли около 10% населения.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение транспорта будет ограничено с 27 июня по 2 июля в связи с репетицией парада к Дню независимости. Ограничение будет установлено с 13:30 до 17:00.

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