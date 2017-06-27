Премьер Великобритании и принц Уильям участвовали в сговоре при выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Уильям перед выборами стран — организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022 в 2010 году вели переговоры с тогдашним главой федерации футбола Южной Кореи Чон Монджуном, говорится в докладе бывшего руководителя следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, который опубликован на сайте организации.

Сообщается, что на этих переговорах обсуждался обмен голосов между британской и южнокорейской сторонами на выборах. Великобритания и Южная Корея были в числе стран, претендующих на турниры.

Согласно отчету, глава заявочной кампании Великобритании Джефф Томпсон рассказал, что он вместе с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха перед выборами.

Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за британскую заявку на ЧМ-2018, тот ответил, что поступит так, если Томпсон отдаст свой голос за корейскую на ЧМ-2022, и тот согласился. Сам Чон факт встречи с Кэмероном перед выборами отрицает, утверждая, что виделся с ним, но в другое время.

Тем не менее в докладе Гарсии констатирован факт наличия неправомерного сговора перед выборами, что является нарушением правил ФИФА.

Чон Монджун также являлся на тот момент вице-президентом ФИФА. В октябре 2015 года он был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет за нарушения при выборах организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Позднее срок дисквалификации был сокращен до пяти лет.

В результате выборов право проводить ЧМ-2018 досталось России, ЧМ-2022 — Катару.