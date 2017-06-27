Случаи заражения вирусом-вымогателем Petya в Беларуси единичны

МИНСК, 28 июн — Sputnik. В Беларуси зафиксированы лишь единичные случаи поражения программного обеспечения компаний компьютерным вирусом Petya, сообщили Sputnik в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты.

Накануне множество компьютеров в России и Украине были заражены вирусом-вымогателем Petya, который блокировал компьютеры и шифровал все данные, при этом требуя за "освобождение" 300 долларов биткоинами .



© Pixabay Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ и требовали 1 биткоин

"На территории страны фиксируются единичные случаи. Точное количество пораженных компьютеров и пострадавших компаний пока назвать невозможно, но их очень немного. Говорить о какой-то волне распространения вируса некорректно", — сообщили сотрудники центра.

Собеседники Sputnik подчеркнули, что сам вирус известен в Беларуси давно, и специалисты в области компьютерной безопасности знают, как от него защититься.

Ранее Sputnik сообщал, что компания Symantec, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области кибербезопасности, рассказала, как можно защититься от компьютерного вируса Petya . В частности, необходимо создать видимость того, что ПК уже поражен.