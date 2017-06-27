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Случаи заражения вирусом-вымогателем Petya в Беларуси единичны
28.06.2017 11:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. В Беларуси зафиксированы лишь единичные случаи поражения программного обеспечения компаний компьютерным вирусом Petya, сообщили Sputnik в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты.
Накануне множество компьютеров в России и Украине были заражены вирусом-вымогателем Petya, который блокировал компьютеры и шифровал все данные, при этом требуя за "освобождение" 300 долларов
"На территории страны фиксируются единичные случаи. Точное количество пораженных компьютеров и пострадавших компаний пока назвать невозможно, но их очень немного. Говорить о какой-то волне распространения вируса некорректно", — сообщили сотрудники центра.
Собеседники Sputnik подчеркнули, что сам вирус известен в Беларуси давно, и специалисты в области компьютерной безопасности знают, как от него защититься.
Ранее Sputnik сообщал, что компания Symantec, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области кибербезопасности, рассказала,
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Вирус известен давно, и в республике знают, как от него защититься. Зафиксированы лишь единичные случаи заражения в компаниях.
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