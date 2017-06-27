На 3 июля в Минске задействуют ГАИ, МВД, МЧС, саперов и медиков

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Накануне Дня Независимости милиция перейдет на усиленный вариант несения службы в местах проведения народных гуляний, сообщили Sputnik в среду в МВД Беларуси.

"Эффективную, слаженную работу подразделений обеспечат созданные в МВД, ГУВД Мингорисполкома и УВД областей оперативно-ситуационные штабы", — рассказал на пресс-конференции в Минске начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД полковник милиции Дмитрий Курьян.

По его словам, в столице во время парада будут действовать 130 пропускных пунктов, а на вечерних мероприятиях у стелы "Минск — город-герой" — 115 пунктов. Представитель МВД отметил, что для ветеранов, родителей с маленькими детьми, беременных женщин, а также инвалидов будет организован отдельный досмотр.

В свою очередь старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Михаил Корниевич отметил, что с 6 часов утра 3 июля механизированная колонна начнет передвижение по проспекту Независимости, после чего проезд по участку проспекта Машерова от улицы Тимирязева до проспекта Независимости будет закрыт. При этом представитель ГАИ отметил, что вблизи мест проведения праздничных мероприятий парковка автомобилей будет запрещена.

Территории, где будут проводиться массовые мероприятия, будут обследованы саперами, также специалисты будут нести дежурство во время народных гуляний, сообщил замначальника аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Анатолий Балябин.

Также начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук заверил, что учреждения здравоохранения готовы к предстоящему празднику. Дежурные бригады врачей будут находиться в местах массового скопления народа, больницы пополнили запасы медикаментов.