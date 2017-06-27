В Гродно инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя на «жигулях». Ранее мужчина неоднократно привлекался за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Инцидент произошел днем 27 июня на улице Лососно. Наряд ГАИ остановил «жигули» с пьяной компанией. Водителя и троих пассажиров инспекторы доставили на медосвидетельствование. Мужчина, управлявший авто, был самым пьяным из них — содержание алкоголя в его крови почти в восемь раз превышало предельно допустимое. Чуть трезвее оказался один из пассажиров, передавший ему управление «жигулями».

— При проверке выяснилось, что водитель около четырех лет назад лишился права управления за ДТП в нетрезвом состоянии. А чуть больше года назад он привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение пьяным, — рассказали в ГАИ.





На водителя и пассажира — владельца «жигулей» — составили административные протоколы. Также они оба будут привлечены к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.