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В Гродно задержали "жигули" с пьяной компанией. На водителя и пассажира завели уголовное дело

28.06.2017 11:47 — Разное | Tut.by  
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В Гродно инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя на «жигулях». Ранее мужчина неоднократно привлекался за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Инцидент произошел днем 27 июня на улице Лососно. Наряд ГАИ остановил «жигули» с пьяной компанией. Водителя и троих пассажиров инспекторы доставили на медосвидетельствование. Мужчина, управлявший авто, был самым пьяным из них — содержание алкоголя в его крови почти в восемь раз превышало предельно допустимое. Чуть трезвее оказался один из пассажиров, передавший ему управление «жигулями».

— При проверке выяснилось, что водитель около четырех лет назад лишился права управления за ДТП в нетрезвом состоянии. А чуть больше года назад он привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение пьяным, — рассказали в ГАИ.


На водителя и пассажира — владельца «жигулей» — составили административные протоколы. Также они оба будут привлечены к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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