|
В Лондоне покрыли золотом самый старый банкомат
В Лондоне в честь 50-летнего юбилея покрыли золотом самый первый банкомат, установленный ровно 50 лет назад, 27 июня 1967 года.
Устройство, разработанное шотландским изобретателем Джоном Шеферд-Бэроном, было помещено рядом с отделением банка Barclays в районе Энфилд на севере британской столицы. Всего банк заказал тогда партию из шести банкоматов, сообщает Reuters.
Первым клиентом, получившим в банкомате деньги, стал известный британский комедийный актер Рег Варни, который жил поблизости. Его пригласили участвовать в церемонии открытия банкомата в рекламных целях.
Чтобы отметить юбилей, банк Barclays покрыл самый первый банкомат, который работает до сих пор, золотыми пластинами. Рядом с банкоматом повесили памятную табличку, а на подступах к нему положили красную дорожку для посетителей.
В настоящее время в мире насчитывается примерно три миллиона банкоматов. Самый северный из них расположен в норвежском поселке Лонгйир на Шпицбергене, самый южный – на антарктической станции Мак-Мердо, находящейся на 77-м градусе южной широты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании отмечают полувековой юбилей самого первого банкомата.
|
Архив (Разное)
Комментарии