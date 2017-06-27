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В Лондоне покрыли золотом самый старый банкомат

28.06.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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В Лондоне в честь 50-летнего юбилея покрыли золотом самый первый банкомат, установленный ровно 50 лет назад, 27 июня 1967 года.


Фото Reuters

Устройство, разработанное шотландским изобретателем Джоном Шеферд-Бэроном, было помещено рядом с отделением банка Barclays в районе Энфилд на севере британской столицы. Всего банк заказал тогда партию из шести банкоматов, сообщает Reuters.

Первым клиентом, получившим в банкомате деньги, стал известный британский комедийный актер Рег Варни, который жил поблизости. Его пригласили участвовать в церемонии открытия банкомата в рекламных целях.

Чтобы отметить юбилей, банк Barclays покрыл самый первый банкомат, который работает до сих пор, золотыми пластинами. Рядом с банкоматом повесили памятную табличку, а на подступах к нему положили красную дорожку для посетителей.

В настоящее время в мире насчитывается примерно три миллиона банкоматов. Самый северный из них расположен в норвежском поселке Лонгйир на Шпицбергене, самый южный – на антарктической станции Мак-Мердо, находящейся на 77-м градусе южной широты.

 
 
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В Великобритании отмечают полувековой юбилей самого первого банкомата.

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