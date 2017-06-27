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Больше 600 белорусов стали жертвами кардеров-иностранцев

28.06.2017 11:42 — Разное | Ежедневник  
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Больше 600 белорусов стали жертвами кардеров-иностранцев

На одном из банкоматов Минска они установили комплект устройств, позволявший получать полную информацию о держателях платежных банковских карт, чтобы в дальнейшем снимать с этих карт деньги

Советским районным отделом СК Минска завершено расследование уголовного дела в отношении четырех иностранных граждан, обвиняемых в несанкционированном копировании информации с банковских платежных карт и последующем снятии с них денежных средств, сообщает Отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, обвиняемые, прилетев в конце июля 2016 года в Минск, установили в центре столицы на одном из банкоматов комплект устройств, замаскированный под штатные элементы оборудования, позволявший получать полную информацию о держателях платежных банковских карт. Затем, с помощью программного обеспечения, обвиняемые изготавливали дубликаты карточек для снятия с них денежных средств в дальнейшем.

В ходе расследования потерпевшими по уголовному делу признано более 600 граждан Республики Беларусь. Сумма денежных средств, которую обвиняемые пытались похитить, составляет более 360 тысяч рублей. 

В целях полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего, а также установления всех эпизодов преступной деятельности группы, следователями проведено более тысячи следственных действий, проанализированы и приобщены к материалам дела результаты ряда сложных экспертиз, в том числе радиоэлектронной и портретно-идентификационной.

Кроме того, следователями получены сведения о причастности группы к хищению информации с платежных карт граждан Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России, Туркменистана, Саудовской Аравии. В настоящее время для проверки данной информации в эти государства направлены запросы об оказании правовой помощи.

По результатам расследования двум участникам группы предъявлено обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 3 статьи 349), попытке хищения путем использования компьютерной техники (ч. 1 статьи 14 и ч. 4 статьи 212) и неправомерном завладении компьютерной информацией (статья 352) УК РБ. Еще двое – объявлены в розыск, материалы в их отношении выделены в отдельное производство.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела в настоящее время переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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