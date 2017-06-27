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СК: кардерами, ограбившими более 600 белорусов, оказались граждане КНР

28.06.2017 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Следственным комитетом Советского районного отдела города Минска завершено расследование уголовного дела в отношении иностранных граждан, которые обвиняются в несанкционированном копировании информации с банковских платежных карт и также последующем снятии с них денежных средств.

"Согласно данным, которые получили следователи, в конце июля прошлого года в Минск прилетели иностранцы, граждане Китайской Народной Республики, и в центре столицы на одном из банкоматов установили целый комплект устройств, который был замаскирован под штатные элементы оборудования", — рассказала Гончарова.

Этот комплект позволял получать полную информацию с платежных банковских карт. Когда человек вставлял карту в банкомат, с нее автоматически считывалась вся важная информация, и потом на основании похищенных данных кардеры изготавливали новые карты, с которых снимали денежные средства.

СК: кардерами, ограбившими более 600 белорусов, оказались граждане КНР
© Sputnik / Виктор Толочко
Дело кардеров-гастролеров: пострадали более 600 белорусов

"В ходе расследования, а дело достаточно масштабное, потерпевшими признаны более 600 граждан Беларуси. Сумма, которую они пытались похитить, составляет более 260-ти тысяч рублей", — сказала Гончарова.

В целях полного выяснения произошедшего, а также установления всех фактов противоправной деятельности этой группы, следователи провели более тысячи процессуальных действий, проанализировали и приобщили к материалам дела результаты сложных экспертиз. В данном случае были назначены радиоэлектронная и портретно-идентификационная экспертизы.

"Кроме того, следователи получили сведения о том, что эта группа причастна к хищению информации с платежных карт и иностранных граждан, помимо граждан Беларуси", — уточнила Гончарова.

Получена информация, что также похищались денежные средства с карт граждан Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России, Туркменистана, Саудовской Аравии. В настоящее время данная информация проверяется, в эти государства белорусские следователи направили запросы об оказании правовой помощи.

"По результатам следствия двоим участникам группы предъявлено обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации, попытке хищения путем использования компьютерной техники и неправомерном завладении компьютерной информации. Это целый ряд составов УК РБ", — сообщила Гончарова.

Еще двое фигурантов дела объявлены в международный розыск, материалы в их отношении выделены в отдельное производство. Расследование этого дела завершено и передано прокурору для направления в суд, уточнила представитель СК.

Следственный комитет обращается к гражданам с просьбой быть внимательными при работе с банкоматами. Перед тем, как снять денежные средства, стоит осмотреть устройство на предмет накладок на клавиатуру и картоприемник, в случае обнаружения таких устройств незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности расследования уголовного дела против...

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