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Чему научил болельщиков и футболистов Кубок конфедераций
28.06.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik Григорий Соколов
Приятно осознавать, что практически все болельщики готовы путешествовать таким же образом и в 2018 году. Идея о том, что купленный билет на стадион дает право на бесплатный проезд, оказалась очень успешной. Болельщики узнали новые города, нашли новых друзей. И даже совсем не так уж и важно, что сборная России выступила на турнире крайне неудачно. Можно получить удовольствие и от других матчей. Как доказательство — почти 60 тысяч на матче Португалия — Новая Зеландия в Санкт-Петербурге и Чили — Австралия в Москве.
RT
Футбольные фанаты из разных стран поделились впечатлениями о России
В поездах и на стадионах все достаточно спокойно и дружелюбно. Практически нет очередей для прохода на арены. Уверен, что именно таким и станет чемпионат мира — дружелюбным, интересным, полным дружеских встреч!
Вперед, Россия — несмотря ни на что
Сборная России играла на этом турнире как могла. В свою собственную силу. Результат — не хуже и не лучше, чем в последние годы. Хотя игра команды стала повеселее. И это несмотря на то, что команда играла практически вторым составом. Рисунок просматривался, команда бегала. Очень понравились армеец Головин и спартаковец Глушаков. А то, что подвело — это, прежде всего, индивидуальное мастерство. Что неудивительно — республики бывшего СССР 25 лет назад получили мощный удар, когда были сломаны многие алгоритмы жизни. Один из них — подготовка футболистов и тренеров.
Еще один фактор — засилие оскорблений и троллинга в адрес футболистов. Все-таки, общий настрой в стране по отношению к футболу имеет значение. "Деревянные, не умеющие играть, незаслуженные миллионеры" — вот тот шлейф, который тянется за футболистами сборной России.
Как доказательство — в проигранном матче против сборной Мексики допускали роковые ошибки одни из самых опытных в команде: вратарь Игорь Акинфеев, который слишком далеко вышел из ворот, и полузащитник Юрий Жирков, на ровном месте получивший красную карточку. В какой-то момент психологическая уверенность сошла на нет. И это подвело всю команду.
Вывод: стараться для успеха в 2018 году нужно не только футболистам, но и всем нам. Надо быть чуть добрее к своим футболистам — и тогда есть шанс, что на домашнем чемпионате мы будем радоваться за них, а не только за "приезжие" и очень симпатичные команды Португалии, Мексики и Чили.
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