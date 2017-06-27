Чему научил болельщиков и футболистов Кубок конфедераций



© Sputnik Григорий Соколов ФИФА: Россия получила право принимать ЧМ-2018 заслуженно

Чем дольше идет Кубок конфедераций, тем больше удовольствия получают болельщики. Бесплатный проезд, общение друг с другом — все это остается в памяти раз и навсегда. Например, по пути в Казань я приятно пообщался в купе с коллегами-журналистами, а на обратном пути мы очень приятно поговорили с полярником — участником нескольких антарктических экспедиций. Он ничего не понимает в футболе, но решил поехать в Москву на матч "Чили — Австралия", чтобы повидать своих южноамериканских коллег, с которыми он работал на Ледовом континенте.

Приятно осознавать, что практически все болельщики готовы путешествовать таким же образом и в 2018 году. Идея о том, что купленный билет на стадион дает право на бесплатный проезд, оказалась очень успешной. Болельщики узнали новые города, нашли новых друзей. И даже совсем не так уж и важно, что сборная России выступила на турнире крайне неудачно. Можно получить удовольствие и от других матчей. Как доказательство — почти 60 тысяч на матче Португалия — Новая Зеландия в Санкт-Петербурге и Чили — Австралия в Москве.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:54 / 5.88Mb / ) RT RT Футбольные фанаты из разных стран поделились впечатлениями о России

В поездах и на стадионах все достаточно спокойно и дружелюбно. Практически нет очередей для прохода на арены. Уверен, что именно таким и станет чемпионат мира — дружелюбным, интересным, полным дружеских встреч!

Вперед, Россия — несмотря ни на что

Сборная России играла на этом турнире как могла. В свою собственную силу. Результат — не хуже и не лучше, чем в последние годы. Хотя игра команды стала повеселее. И это несмотря на то, что команда играла практически вторым составом. Рисунок просматривался, команда бегала. Очень понравились армеец Головин и спартаковец Глушаков. А то, что подвело — это, прежде всего, индивидуальное мастерство. Что неудивительно — республики бывшего СССР 25 лет назад получили мощный удар, когда были сломаны многие алгоритмы жизни. Один из них — подготовка футболистов и тренеров.

Еще один фактор — засилие оскорблений и троллинга в адрес футболистов. Все-таки, общий настрой в стране по отношению к футболу имеет значение. "Деревянные, не умеющие играть, незаслуженные миллионеры" — вот тот шлейф, который тянется за футболистами сборной России.

Как доказательство — в проигранном матче против сборной Мексики допускали роковые ошибки одни из самых опытных в команде: вратарь Игорь Акинфеев, который слишком далеко вышел из ворот, и полузащитник Юрий Жирков, на ровном месте получивший красную карточку. В какой-то момент психологическая уверенность сошла на нет. И это подвело всю команду.

Вывод: стараться для успеха в 2018 году нужно не только футболистам, но и всем нам. Надо быть чуть добрее к своим футболистам — и тогда есть шанс, что на домашнем чемпионате мы будем радоваться за них, а не только за "приезжие" и очень симпатичные команды Португалии, Мексики и Чили.