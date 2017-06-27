В одном из столичных дворов сделают платную стоянку. В остальных установят шлагбаумы

На дворовой территории в Минске планируют сделать платную парковку с двумя выездами — в районе железнодорожного вокзала и улицы Ленинградской. Об этом рассказала на пресс-конференции «Содержание и благоустройство дворовых территорий населенных пунктов» заместитель генерального директора ГО «Городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич.

Данный пилотный проект предусматривает установку видеокамер для видеофиксации всего транспорта, заезжающего во двор. Номера автомобилей жильцов и арендаторов будут внесены в специальную базу для бесплатного проезда. Остальным придется платить за парковку. Ее стоимость планируют сделать в несколько раз выше, чем в ближайшем паркинге, о чем будут оповещать специальные информационные знаки.

По предварительным расчетам вырученные деньги планируется направить в городской бюджет и на благоустройство данной дворовой территории.

— Один из острых вопросов по организации дворового пространства — это установка шлагбаумов во дворах, — отметила начальник отдела градостроительства Главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Гавриленко. — За последние два месяца мы получили большое количество обращений граждан и администраций районов. Чтобы снять напряжение по этому вопросу, нами подготовлен проект рекомендательного письма об устройстве шлагбаумов. Письмо готовим совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Документ носит рекомендательный характер, потому что местным органам власти имеющейся нормативной базы для решения этой проблемы сейчас достаточно. Рекомендательное письмо планируется подписать в течение месяца. Потом оно будет размещено на сайте Минстройархитектуры в разделе «Градостроительство» и направлено местным органам власти.

К слову, в зависимости от вида шлагбаума, его размера и системы контроля ориентировочная сумма по установке конструкции составит около 3000 рублей.