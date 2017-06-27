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В Островецком районе парень угнал у литовца, с которым выпивал, Audi и попал на ней в ДТП
В Островецком районе молодой человек угнал иномарку у собутыльника. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом
Вблизи деревни Маркуны 22-летний гражданин Литвы распивал спиртное с 26-летним товарищем. Его собутыльнику очень понравился автомобиль Audi A6 Avant, и он решил прокатиться на нем, не спрашивая разрешения.
— Парень сел в машину, воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и поехал кататься. Однако управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения оказалось сложно — он попал в ДТП, после чего оставил Audi и скрылся, — рассказали в милиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы...
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