Тонкости укладки плитки



Укладка плитки на пол и стены — процесс, скрывающий в себе много нюансов. От правильности выбранного способа отделки будет зависеть внешний вид помещения и качество работы. В статье рассмотрим основные правила, которых нужно придерживаться для создания ванной комнаты своей мечты.

Укладка плитки: что понадобится?





Работу выполняют с применением следующего инструмента:

резиновый молоток;

кельма или мастерок;

валик, карандаш, маркер, нож;

уровень, рулетка, плиткорез;

лазерный нивелир, миксер, тара для замешивания;

распорные крестики;

терка с губкой.

Сначала готовят поверхность: выравнивают, очищают, грунтуют, устраняют сколы и т.д. Затем приступают к разметке поверхностей. После готовят клей и начинают работу.

Откуда начинается укладка плитки?





Настенная и напольная плитка укладывается по направлению от центра к краям, чтобы внешний вид ванной комнаты был гармоничным. При кладке от стены к стене в 95 % случаев на краю остаются обрезки малой ширины. Такое размещение допустимо, если их размер больше половины размера цельной пластины. Если габариты помещения позволяют уместить элементы без подрезки, начинать выкладку можно от смежной стены. В остальных случаях пользуются правилом, позволяющим сделать отделку наиболее качественной. Для этого раскладывают плитки в ряд, убирают последнюю и начинают выкладку так, чтобы центр изразца проходил через центр стены или пола. Для этого предварительно размечают помещение.

Укладка плитки: что сначала — пол или стены?





Выкладку начинают как с пола, так и стен, но учитывают ряд моментов. Если пол ровный и объем работ небольшой, сначала оформляют его. Перед тем как начнется укладка на стену, поверхность пола закрывают, чтобы не запачкать ее в дальнейшем. Если пол кривой, даже незначительно, производят отделку стен, начиная со второго ряда, а после переходят к нему. После этого завершают последний ряд, подгоняя размеры нижних элементов. Всегда пользуются уровнем, проверяя горизонтальность кладки на каждом шагу.

Почему укладка плитки начинается со второго ряда?





Стартовую полосу начинают со второго ряда, когда пол имеет кривизну. Делают так для того, чтобы соблюсти идеальную горизонтальность кладки в каждом последующем слое, начиная от пола заканчивая потолком. Незначительный перепад пола приведет к постепенному смещению элементов, и ряды получатся перекошенными. Поэтому есть смысл разместить внизу горизонтальный упор и по нему произвести ровное размещение. Когда укладка начинается со стены меньше шансов поцарапать пол во время работы, даже если он закрыт полиэтиленом.

Как наносить клей при фиксации плитки?





Клей разводят согласно инструкции, выжидают несколько минут. А вот куда наносить клей: на стену или саму плитку — мастера расходятся во мнении. Поэтому самым верным будет следовать инстукции к клею. Наносят его на поверхность зубчатым мастерком, но лучше кельмой и равномерно распределяют.Вдавливают элементы легкими, вращающими движениями. Для выдержки равного расстояния между плитками используют распорки из пластика.

Как правильно выполнять укладку плитки на стену?





При кладке нужно стараться, чтобы кусков маленького размера по бокам или с одной стороны не было, либо они были не меньше половины цельной пластины. В местах, где между стенами помещается полторы плитки, нужно от обеих отрезать по маленькому куску и уложить 2 цельные подрезки. Выкладка начинается от центра помещения так, чтобы через него проходила сердцевина плитки. Такого же правила придерживаются при отделке пола. Когда укладка плитки завершена, а клей высох, швы обрабатывают затиркой, а после с плитки убирают налет сухой тряпкой или губкой.

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