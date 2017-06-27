Чемпионке Европы, призеру первенств мира по классическому пауэрлифтингу и выпускнице БГУФК Снежанне Зубко отказывали столичные фитнес-клубы в приеме на работу, и устроиться ей удалось только по знакомству. SPORT.TUT.BY рассказывает об ученице спасателя-чемпиона из Барановичей, которая на ЧМ-2017 в Минске пополнила коллекцию наград бронзой.





«В университет поступала еще как толкательница ядра»

На чемпионате мира по безэкипировочному паэурлифтингу, который прошел в Минске с 15 по 25 июня, лидер сборной Беларуси Снежанна Зубко выступала в весовой категории до 84 кг в престижной открытой возрастной группе и в троеборье показала результат 515 кг (присед — 200 кг, жим лежа — 100 кг, становая тяга — 215 кг). Этой суммы хватило для того, чтобы подняться на третью ступеньку пьедестала и побить личный рекорд на 10 кг.

Впереди Зубко оказались извечная соперница из Нидерландов Илля Стрик (535 кг), которую белоруска еще никогда не обходила, и, что стало неожиданностью, дебютантка соревнований из Канады Сара Кован (520 кг).



Илля Стрик (справа), которую Снежанна Зубко никогда не обыгрывала в троеборье.

Бронза стала второй медалью Снежанны Зубко на первенствах мира. В 2015 году на чемпионате в Финляндии она выиграла серебряную награду. В том же году Снежанна стала победительницей чемпионата Европы, а затем дважды подряд брала на этом турнире серебро.

Любопытно, что, покидая стены университета физкультуры в 2013 году, Зубко не верила в свое будущее в спорте. Ее распределили недалеко от малой родины — поселка Головнинцы Ляховичского района, в Барановичи. В местной спортшколе Снежанна устроилась тренером по легкой атлетике.











— В университет поступала еще как толкательница ядра, отсюда и специализация, — пояснила она. — Затем увлеклась паэурлифтингом. Когда отправилась на отработку, думала, что профессиональное занятие спортом для меня закончилось. Следующие семь месяцев забросила тренировки. Я и представить себе не могла, что в Барановичах живет чемпион мира по пауэрлифтингу (Александр Гринкевич-Судник. — Прим. TUT.BY), который готовит других спортсменов! Встретилась с ним в тренажерном зале, где стала подрабатывать фитнес-инструктором. Все-таки жалованье у детского тренера небольшое. Моя первая зарплата — это всего лишь 150 рублей. А нужно было и квартиру снимать, и жить как-то.

— Бывший тренер Снежанны всегда готовил ее к внутренним стартам, я же увидел в ней потенциал для побед на международном уровне, — вспоминает Александр Гринкевич-Судник. — Как? Оценив условия для подготовки — их можно назвать походными, и то, как она поднимала веса. «Уж если в таком положении девушка способна показывать хорошие суммы, то что будет, если мы систематизируем работу?» — подумал. Спустя год сотрудничества Снежанна выиграла чемпионат Европы и стала второй на чемпионате мира, чем доказала, что создана для пауэрлифтинга.



Александр Гринкевич-Судник и Снежанна Зубко

Гринкевич-Судник является пятикратным рекордсменом мира и четырехкратным чемпионом мира (2013, 2014, 2015, 2016), тренирует больше десятка спортсменов.

— Методом тыка, который имеет побочный эффект в виде мелких травм, нащупал то, что нужно, — не скрывает Александр. Выступить на домашнем первенстве самому ему, увы, не удалось из-за частичного надрыва ротаторной манжеты правого плечевого сустава.

— На всякий случай мы не лечимся, чтобы не попасться на допинге, — добавил Гринкевич-Судник. Он признает, что Белорусская федерация пауэрлифтинга пока работает на любительском уровне, а потому некому отслеживать меняющийся список запрещенных Всемирным антидопинговым агентстве препаратов.

«Запрос на круглые ягодицы популярен»

О периоде работы с детьми у Снежанны Зубко остались только положительные воспоминания. Говорит, что, чтобы удержать ребят, носила на тренировки печенье и конфеты. И все же после завершения отработки Зубко переехала из Барановичей в столицу.

— В Минске есть множество вариантов, как весело провести время, и можно больше зарабатывать, нежели в глубинке, — констатирует девушка. — Здесь занятие в тренажерном зале у меня стоит 18 рублей. Средний ценник. Знаю, что некоторые инструкторы берут по 25 долларов за урок.

Поиск работы в Минске отнял у Снежанны немало времени. В шести фитнес-клубах она получила отказ.

— Нигде интерес к моим спортивным достижениям не увидела. Может быть, люди испугались пауэрлифтинга и хотят в тренеры девушек из бодифитнеса? Как бы там ни было, лишь по знакомству удалось получить место инструктора в одном из залов.

По словам Зубко, в пауэрлифтинге нет стандартов тела и многие ее соперницы — крупные девушки. Формы же Снежанны женственные, тело вне соревновательный период подсушенное. Стоит признать, что она полностью перестроила его после перехода из легкой атлетики в паэурлифтинг.



Снежанна Зубко. Скриншот со страницы Александра Гринкевича-Судника на сайте vk.com

— Держу себя в форме, так как в мире фитнеса, где занята большую часть времени, это важно, — уверена Снежанна. — Делать луки и выкладывать их в Instagram? Нет, это не для меня. Конечно, тренера можно выбрать по внешности, по половому признаку или по успехам в спорте! Медали в пауэрлифтинге — мое конкурентное преимущество. Работодатели уже почувствовали разницу между дипломированным специалистом, мастером спорта международного класса и моими коллегами с корочкой об окончании спецкурсов…

Чаще всего клиенты-мужчины просят Снежанну помочь набрать мышечную массу, а женщины — подкачать ягодицы, заняться проблемными местами в нижней части тела.

— Пошла мода на круглые ягодицы, поэтому запрос на них популярен. Приходится объяснять, что не всем дано заполучить круглые ягодицы. Ведь прежде чем выйти на веса, которые принесут желаемый результат, нужно прокачать все группы мышц и при этом не нарастить мощные бицепсы, чего боятся девушки.











Подготовку к ЧМ-2017 под руководством Гринкевича-Судника Снежанна проходила в смешанном режиме. По воскресеньям ездила на тренировки в Барановичи, где по-прежнему живет тренер, в остальные дни контроль за соблюдением программы производился удаленно.

— Вместе с другими учениками Александра скинулись и подарили ему на день рождения современный гаджет, — улыбается Снежанна. — Теперь достаточно выслать тренеру видео попытки, чтобы получить его оценку и узнать, например, достаточно ли я низко опустилась во время приседа или нет.

«Польза-то от моей работы точно не меньшая, чем от футболистов третьесортного клуба»

Тренируется и тренирует Александр Гринкевич-Судник в свободное время, а в рабочее он — спасатель. В Барановичском подразделении МЧС пауэрлифтер занимает позицию начальника караула.

— В боевом расчете выезжаю на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и действую на острие атаки, — рассказывает Гринкевич-Судник. — Пожар — как драка. Люди пойдут за тем, кому доверяют и кого уважают. И вот я веду свой численный состав. Дежурю сутки через двое.





Несмотря на видную позицию в сборной по пауэрлифтингу, где Александр — старший тренер женской команды, в спорте он работает бесплатно.

— Принял правила игры в нашей стране, когда есть олимпийские виды спорта и остальные, которым говорят: «Вы уж как-нибудь сами!» И вот что из этого получается! Одна из моих воспитанниц Танюша Домашина (4-е место среди юниоров в весовой категории до 47 кг на ЧМ-2017 в Минске. — Прим.ред.) закладывает газету в штангетки, потому что они на два размера больше, чем нужно. Ну это же позорище!

Если я достойно представляю страну на чемпионатах мира и Европы, и на церемонии награждения звучит белорусский гимн, то моя подготовка должна быть проблемой страны, а не проводиться за семейный бюджет. Польза-то от моей работы точно не меньшая, чем от футболистов третьесортного клуба. Или взять спортивную инфраструктуру, которая создается в Барановичах! Ее содержание требует немалых средств. Отдача где? А нас, пауэрлифтеров, нет даже в списках на оказание поддержки. Сидим в подвалах, образно говоря.

Дайте нам закуток, чтобы могли тренироваться! Не дают, потому что у меня нет нужного образования для тренерской деятельности. Идея со штемпелем очень хорошая, но всякое правило должно иметь исключение. В мужском «оупене» (открытой возрастной группе. — Прим.ред.) на планете Земля только у меня собраны все золотые медали предыдущих чемпионатов мира. Почему-то я могу числиться тренером сборной, а тренировать детишек за три копейки в Барановичах не имею права. Парадокс!





За помощью в открытии школы по пауэрлифтингу в Барановичах Александр Гринкевич-Судник обращался в отдел образования, спорта и туризма местного горисполкома и в управление спорта и туризма Брестского облисполкома и, кажется, уже отчаялся ее получить.

— Все последние годы уговаривал себя: «Потерпи, сынок, еще годик! Выиграй еще один мир, еще и еще. Обнови мировой рекорд! Кто-то же заметит». Возможно, чиновникам не понравится, что я открыто высказываюсь. Но я вынужден это делать. Опускаются руки! Продолжаю на энтузиазме работать только ради учеников, для которых выступление на минском чемпионате мира было мечтой. Не мог от них отвернуться.

Снежанна Зубко хорошо понимает, о чем говорит наставник, и, вспоминая про свою историю трудоустройства фитнес-инструктором в Минске, с надеждой вопрошает:

— Так, может быть, после домашнего первенства мира отношение в Беларуси к пауэрлифтингу поменяется?