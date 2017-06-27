Жара и грозы: синоптики объявили на четверг оранжевый уровень опасности

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Синоптики объявили на четверг оранжевый уровень опасности: предупреждение о неблагоприятном явлении связано с жарой и грозами, которые ожидаются на большей части территории республики, сообщили в Республиканском гидрометцентре.

В отдельных районах страны и в Минской области завтра ожидаются град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с. При этом температура воздуха днем прогреется до +30°..+34°C, а по югу местами +35°..+36°C.

Ранее синоптики рассказывали, что такие погодные условия на территории Беларуси принесут атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Минимальная температура воздуха ночью составит +14..+20°С, атмосферное давление будет падать.

В пятницу также будет дождливо и тепло. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах сильные осадки, грозы, при грозах сильный порывистый ветер. Воздух днем прогреется до +21..+28°С, по юго-востоку до +29..+32°С.

В субботу станет прохладнее — максимальная температура днем составит +19..+26°С, и также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.