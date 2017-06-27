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Макс Корж впервые съездил в Киев после запрета на посещение Украины

28.06.2017 12:19 — Разное | Tut.by  
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Рэпер Макс Корж опубликовал в своих соцсетях снимки из Киева. Менеджер артиста подтвердил: белорусский певец действительно на днях был в Украине по личным делам.

— Все подробные комментарии будут позже, — сказал менеджер Коржа.

Напомним, белорусскому певцу запретили въезд в страну-соседку в феврале 2016 года. Запрет был связан с посещением и проведением концертов в Симферополе и Севастополе в июле 2015 года. По законодательству Украины, эти территории являются оккупированными.

Тогда в своих соцсетях он опубликовал штамп об отказе въезда в Украину, которые ему поставили при прохождении паспортного контроля в киевском аэропорту «Борисполь». Фотографии, опубликованные в соцсетях Коржа на днях, не сопровождаются комментариями артиста.

 

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Менеджер певца подтвердил, что Корж был в Киеве на днях.

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