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9 миллионов просмотров в Сети: юмористический рэп от группы Хлеб услышат в Минске

28.06.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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Группа «Хлеб», которая пришла на YouTube со скетчами, а получила популярность за юмористический рэп, приедет в Минск. Концерт пройдет на сцене Re: public 6 октября.


Денис Кукояка, Саша Шулико и Кирилл Трифонов появились на YouTube после просмотра известного телевизионного шоу «Прожекторперисхилтон». Вдохновились и придумали свой проект «Что за шоу». Первое видео набрало 70 тысяч просмотров. Парни поняли: «Это наша ниша». И стали делать скетч-шоу. А их музыкальный клип появился только спустя несколько лет.

«Хлеб» затеяли популярные видеоблогеры и продюсеры сериалов для канала ТНТ. — В то время набирало популярность такое направление в рэпе как «трэп», — рассказывали музыканты. — Эти парни в клипах выглядели очень круто, а мы всегда хотели быть крутыми и носить черные кроссовочки.


Их клипы «Чай, сахар» и «Камерун» получались смешными, стильными и на грани фола, так что оторваться от них и удержать свою руку от кнопки «Переслать другу» было решительно невозможно. В 2013 году вышел дебютный EP группы «Черный». А осенью 2016 «Белый». Может, это и смешной рэп, но на концертах «Хлеба» все серьезно: лес рук, любящие поклонники, скандирование припевов хором.

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Теги: Минск
 
 
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