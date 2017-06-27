BlueSpin: представлен первый в мире спиннер с Bluetooth

Мировая эпидемия спиннеров выходит на новый уровень. Энтузиасты начали сбор денег на производство первого в мире продвинутого фиджета с поддержкой Bluetooth.

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Устанавливаете на смартфон специальное приложение, подключаете BlueSpin по Bluetooth — и вперед. Устройство отслеживает не только скорость и длительность вращения, но и «трюки», которые вы делаете со спиннером (например, перекидываете его из руки в руку).





Вы можете соревноваться онлайн с друзьями (у них тоже должно быть такое устройство), общаться с ними, делиться результатом в соцсетях, а также искать с помощью смартфона потерявшийся неподалеку фиджет.





При успешной краудфандинговой компании BlueSpin можно будет купить в начале осени по цене 49 долларов (при покупке двух — скидка до 89).