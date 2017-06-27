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BlueSpin: представлен первый в мире спиннер с Bluetooth
Мировая эпидемия спиннеров выходит на новый уровень. Энтузиасты
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Устанавливаете на смартфон специальное приложение, подключаете BlueSpin по Bluetooth — и вперед. Устройство отслеживает не только скорость и длительность вращения, но и «трюки», которые вы делаете со спиннером (например, перекидываете его из руки в руку).
Вы можете соревноваться онлайн с друзьями (у них тоже должно быть такое устройство), общаться с ними, делиться результатом в соцсетях, а также искать с помощью смартфона потерявшийся неподалеку фиджет.
При успешной краудфандинговой компании BlueSpin можно будет купить в начале осени по цене 49 долларов (при покупке двух — скидка до 89).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет коннектится со смартфоном и позволяет соревноваться с друзьями.
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