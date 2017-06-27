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BlueSpin: представлен первый в мире спиннер с Bluetooth

28.06.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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Мировая эпидемия спиннеров выходит на новый уровень. Энтузиасты начали сбор денег на производство первого в мире продвинутого фиджета с поддержкой Bluetooth.

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Устанавливаете на смартфон специальное приложение, подключаете BlueSpin по Bluetooth — и вперед. Устройство отслеживает не только скорость и длительность вращения, но и «трюки», которые вы делаете со спиннером (например, перекидываете его из руки в руку).


Вы можете соревноваться онлайн с друзьями (у них тоже должно быть такое устройство), общаться с ними, делиться результатом в соцсетях, а также искать с помощью смартфона потерявшийся неподалеку фиджет.


При успешной краудфандинговой компании BlueSpin можно будет купить в начале осени по цене 49 долларов (при покупке двух — скидка до 89).

 
 
Ссылка на источник 32
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Гаджет коннектится со смартфоном и позволяет соревноваться с друзьями.

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