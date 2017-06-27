Еще один медведь перешел границу из Литвы в Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Следы медведя, ведущие из Литвы в Беларусь, обнаружили пограничники в Швенченском районе, сообщила литовская Служба охраны государственной границы.



© Pixabay Два медведя ушли из Литвы в Беларусь через границу

Это уже третий такой случай перехода данными животными литовско-белорусской границы за истекшие две с половиной недели.

"В понедельник сотрудники пограничного патруля нашли свежие медвежьи следы, идущие в Беларусь", – сказали в СОГГ.

Там также сообщили, что в этом месте к границе с литовской стороны примыкает лес Цемнукос, с белорусской стороны в Поставском районе – тоже лесистая местность.

Ранее подобные случаи регистрировались в Швенченском районе 10 и 18 июня, но тогда литовские пограничники обнаружили по две пары следов медведей, которые ушли в Беларусь.