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Еще один медведь перешел границу из Литвы в Беларусь
28.06.2017 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Следы медведя, ведущие из Литвы в Беларусь, обнаружили пограничники в Швенченском районе, сообщила литовская Служба охраны государственной границы.
Это уже третий такой случай перехода данными животными литовско-белорусской границы за истекшие две с половиной недели.
"В понедельник сотрудники пограничного патруля нашли свежие медвежьи следы, идущие в Беларусь", – сказали в СОГГ.
Там также сообщили, что в этом месте к границе с литовской стороны примыкает лес Цемнукос, с белорусской стороны в Поставском районе – тоже лесистая местность.
Ранее подобные случаи регистрировались в Швенченском районе 10 и 18 июня, но тогда литовские пограничники обнаружили по две пары следов медведей, которые ушли в Беларусь.
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В этом месте к границе с литовской стороны примыкает лес Цемнукос, с белорусской стороны в Поставском районе – тоже лесистая местность.
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