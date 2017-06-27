В ГАИ рассказали, где в июле будут работать мобильные камеры фотофиксации

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в июле 2017 года.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата Контролируемое направление Скоростные ограничения (км/ч) 01.07 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 02.07 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 03.07 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 04.07 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская (мост через р. Свислочь) 60 60 60 05.07 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 06.07 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 07.07 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 08.07 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская (мост через р. Свислочь) 60 60 60 09.07 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 10.07 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 11.07 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 12.07 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская (мост через р. Свислочь) 60 60 60 13.07 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 14.07 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 15.07 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 16.07 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская (мост через р. Свислочь) 60 60 60 17.07 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 18.07 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 19.07 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 20.07 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская (мост через р. Свислочь) 60 60 60 21.07 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 22.07 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 23.07 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 24.07 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская (мост через р. Свислочь) 60 60 60 25.07 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 26.07 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 27.07 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80 28.07 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Ташкентская (мост через р. Свислочь) 60 60 60 29.07 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а 60 80 60 30.07 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Притыцкого, 106 60 60 60 31.07 проспект Победителей в районе проезда Веснинка улица Притыцкого, 60/5 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской 80 60 80

Мобильные датчики контроля скорости продолжат работать и на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам мая камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто. Также камера скорости будет установлена на проспекте Партизанском, 75. Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.