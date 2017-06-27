В ГАИ рассказали, где в июле будут работать мобильные камеры фотофиксации

|
Дата
|
Контролируемое направление
|
Скоростные ограничения (км/ч)
|
01.07
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
02.07
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
03.07
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
04.07
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)
|
60
60
60
|
05.07
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
06.07
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
07.07
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
08.07
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)
|
60
60
60
|
09.07
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
10.07
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
11.07
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
12.07
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)
|
60
60
60
|
13.07
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
14.07
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
15.07
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
16.07
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)
|
60
60
60
|
17.07
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
18.07
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
19.07
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
20.07
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)
|
60
60
60
|
21.07
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
22.07
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
23.07
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
24.07
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)
|
60
60
60
|
25.07
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
26.07
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
27.07
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
|
28.07
|
улица Кальварийская, 58/1
проспект Независимости, 45
улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)
|
60
60
60
|
29.07
|
проспект Партизанский, 75
проспект Независимости, 156
проспект Пушкина, 70а
|
60
80
60
|
30.07
|
проспект Независимости, 99
проспект Партизанский, 147
улица Притыцкого, 106
|
60
60
60
|
31.07
|
проспект Победителей в районе проезда Веснинка
улица Притыцкого, 60/5
пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской
|
80
60
80
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