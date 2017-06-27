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В ГАИ рассказали, где в июле будут работать мобильные камеры фотофиксации

28.06.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
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С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в июле 2017 года.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата

Контролируемое направление

Скоростные ограничения (км/ч)

01.07

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

02.07

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

03.07

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

04.07

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)

60

60

60

05.07

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

06.07

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

07.07

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

08.07

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)

60

60

60

09.07

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

10.07

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

11.07

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

12.07

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)

60

60

60

13.07

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

14.07

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

15.07

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

16.07

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)

60

60

60

17.07

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

18.07

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

19.07

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

20.07

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)

60

60

60

21.07

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

22.07

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

23.07

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

24.07

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)

60

60

60

25.07

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

26.07

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

27.07

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

28.07

улица Кальварийская, 58/1

проспект Независимости, 45

улица Ташкентская (мост через р. Свислочь)

60

60

60

29.07

проспект Партизанский, 75

проспект Независимости, 156

проспект Пушкина, 70а

60

80

60

30.07

проспект Независимости, 99

проспект Партизанский, 147

улица Притыцкого, 106

60

60

60

31.07

проспект Победителей в районе проезда Веснинка

улица Притыцкого, 60/5

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

80

60

80

Мобильные датчики контроля скорости продолжат работать и на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам мая камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто. Также камера скорости будет установлена на проспекте Партизанском, 75. Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Эти мобильные датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
Ссылка на источник 49
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

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